Названы семь уникальных свойств авокадо

Чем полезно авокадо pixabay.com

Авокадо – уникальный фрукт, богатый полезными нутриентами и жирами. Он добавляет любому блюду мягкость и приятную текстуру.

Журнал Marie Claire пишет о том, в чем еще состоит уникальность авокадо и его польза для здоровья.

1. Защита для сердца

Мононенасыщенные, или "полезные", жиры, которые в большом количестве содержатся в авокадо, благоприятно сказываются на здоровье сердце, снижая риск сердечных приступов и уровень плохого холестерола в крови.

Кроме ненасыщенных жиров, авокадо также содержит некоторые антиоксиданты, которые проводят эффективную профилактику воспалений и оксидативного стресса (повреждения клеток из-за чрезмерного окисления) в кровяных сосудах. В результате, потребляя по одному авокадо каждый день, вы можете значительно улучшить кровяной ток и состояние своей сердечно-сосудистой системы в целом.

2. Снижение веса

Как же такой богатый жирами продукт может помочь снизить вес? Ведь жир – главный виновник лишних килограммов. Однако ученые доказали, что авокадо действительно помогает худеть: благодаря высокому содержания жиров и клетчатки (примерно 14 г на один плод) после его потребления вы чувствуете полное насыщение, и это спасает вас от навязчивого желания перекусить в течение дня.

Например, исследование, опубликованное в журнале Nutrition Journal, показало, что люди, страдающие от хронического лишнего веса, избавлялись от желания перекусить почти на пять часов, как только добавляли в свой ежедневный рацион всего лишь половину авокадо.

3. Снижение риска диабета

Последние научные исследования говорят о том, что авокадо – это лучшее, что придумала природа для регуляции сахара в крови. В одном из недавних экспериментов участники добавляли половину авокадо в свой ланч, после чего специалисты измеряли уровень глюкозы и инсулина в их крови с регулярными интервалами.

Результаты эксперимента показали, что несмотря на то, что авокадо повышает общую калорийность блюда, оно не меняет уровень сахара в крови.

4. Улучшение зрения

Дегенерация желтого пятна – одна из наиболее распространенных причин ранней потери зрения, поэтому такие нутриенты, как лютеин и зеаксантин, – настоящий must-eat для современного человека. И в авокадо они оба содержатся в большом количестве. Причем важно учитывать, что они усваиваются в организме только в составе продуктов питания, поэтому добавки здесь бессильны.

Именно поэтому, если вы чувствуете, что ваше зрение уже не то, что было прежде, стоит добавить в свой ежедневный рацион авокадо. Тем более, что оно является самым богатым источником лютеина среди 20 других часто потребляемых фруктов.

5. Волосы и кожа станут красивее

Те же самые лютеин и зеаксантин, которые есть в авокадо, служат главными защитниками наших клеток от повреждения ультрафиолетом и тех вредных окислительных процессов, которые он запускает. УФ-лучи приводят к преждевременному старению кожи и негативно сказываются на здоровье волос, делая их слабыми и обезвоженными.

Кроме того, одно авокадо в день обеспечит более 20% от рекомендуемой дневной дозы витамина Е, который является любимым компонентом бьюти-средств. Он помогает обезвреживать свободные радикалы, которые деформируют структуру тканей.

6. Хорошее настроение как нормальное состояние

Регулярное потребление авокадо поможет стабилизировать ваше эмоциональное состояние, благодаря высокому содержанию ряда витаминов и минералов, которые положительно сказываются на сменах настроения. Тело получает весь комплекс нутриентов, которые необходимы для его слаженного функционирования. В результате ничто не мешает вашему организму осуществлять полноценную выработку сератонина, гормона счастья, в результате чего приливы энергии, хороших мыслей и вдохновения становятся нормальным состоянием, а не редким исключением из правил.

Одну из главных ролей играет высокая концентрация калия, которой может похвастаться авокадо. Научные исследования не раз показывали, что люди, которые подвержены депрессивным мыслям, демонстрируют низкое содержание калия в организме.

7. Все самые полезные вещества – в одном фрукте

Авокадо содержит порядка 20 видов витаминов и минералов, и это делает его настоящим рекордсменом. В одном плоде содержатся следующие проценты веществ от рекомендуемой ежедневной дозы потребления: витамин K – 53%, фолат – 41%, витамин С – 33%, витамин В5 – 28%, калий – 28%, витамин В6 – 26%, витамин Е – 21%, медь – 19%. В авокадо также можно найти лютеин, тиамин, железо, ниацин, рибофлавин и целый набор антиоксидантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Кардиологической ассоциации США пришли к выводу, что употребление определенного количества фруктов и овощей снижает риск ранней смерти.