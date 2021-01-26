Названо топ-3 напоїв для профілактики коронавірусу

Мирослав Семенюк FoodOboz 02:30, 26.01.2021

Низка напоїв можуть послужити ефективною профілактикою коронавірусу (COVID-19).

Як повідомляє Cosmopolitan, вчені з Інституту молекулярної вірусології Медичного центру Ульмського університету в Німеччині прийшли до висновку, що зелений чай, соки граната і горобини перешкоджають поширенню вірусів та бактерій в клітинах організму.

Більш того, в цих напоях містяться особливі речовини, які, можливо, здатні вбивати віруси з сімейства SARS-CoV-2.

В ході досліджень з'ясувалося, що сік чорної горобини знижує так звану інфекційну здатність вірусів у 3 тисячі разів. Зелений чай і сік граната знижують таку здатність у 10 разів.

Водночас медики пропонують не пити сік, а полоскати ним горло – так, на їхню думку, значно посилюються профілактичні заходи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені заявили про здатність зубних паст нейтралізувати коронавірус.

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