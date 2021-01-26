Названы топ-3 напитков для профилактики коронавируса

Ряд напитков могут послужить эффективной профилактикой коронавирусу (COVID-19).

Как сообщает Cosmopolitan, ученые из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Ульмского университета в Германии пришли к выводу, что зеленый чай, соки граната и рябины препятствуют распространению вирусов и бактерий в клетках организма.

Более того, в этих напитках содержатся особые вещества, которые, возможно, способны убивать вирусы из семейства SARS-CoV-2.

В ходе исследований выяснилось, что сок черной рябины снижает так называемую инфекционную способность вирусов в 3 тысячи раз. Зеленый чай и сок граната снижают такую способность в 10 раз.

При этом медики предлагают не пить сок, а полоскать им горло – так, по их мнению, значительно усиливаются профилактические меры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые заявили о способности зубных паст нейтрализовать коронавирус.