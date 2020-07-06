New York Sour: бюджетний рецепт легендарного коктейлю

Створивши власний аналог легендарного алкогольного напою – віскі – Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро не зупинився на досягнутому. І розширив лінійку алкогольних напоїв ТМ "Аль Капоне", додавши до терпкого смаку алкоголю тонкий аромат вишні. Напій, що вийшов у результаті такого міксу, нагадує смак елітного віскі Red Stag "Black Cherry", але є значно доступнішим за ціною. Тож скуштувати його зможе кожен українець.

Алкогольний напій ТМ "Аль Капоне" АБК Дніпро

Новий алкогольний напій смакує і у сольному виконанні. Однак у АБК Дніпро радять також використовувати його при приготуванні коктейлів. Наприклад, спробувати приготувати несподіваний варіант відомого коктейлю

New York Sour

Цей простий і швидкий у приготуванні коктейль відбере у вас 4 хвилини часу – і подарує вибухові смакові враження та позитивний настрій.

Інгредієнти для 1 порції:

50 мл алкогольного напою "Аль Капоне" з вишнею

25 мл лимонного соку

10 мл цукрового сиропу

2 мл гіркого біттера для коктейлів

25 мл сухого червоного вина

Лимонна цедра за смаком

1 яєчний білок

Приготування

Найперше – приготуйте цукровий сироп. 100 г цукру залийте 100 мл окропу, розмішайте до повного розчинення. Охолодіть і процідіть.

Необхідну кількість цукрового сиропу та "Аль Капоне" влийте у шейкер, заповнений льодом. Туди ж додайте лимонний сік, біттер та білок. Взбийте.

Через стрейнер (крупне ситечко) вилийте суміш у невеликий келих, додайте 3-4 кубики льоду. Влийте червоне вино і прикрасьте "стрічкою" лимонної цедри.

Насолоджуйтесь!