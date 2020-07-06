New York Sour: бюджетный рецепт легендарного коктейля
Создав собственный аналог легендарного напитка – виски – Алкогольно-безалкогольный комбинат Днепр не остановился на достигнутом. И расширил линейку алкогольных напитков ТМ "Аль Капоне", добавив к терпкому вкусу алкоголя тонкий аромат вишни. Напиток, получившийся в результате такого микса, напоминает вкус элитного виски Red Stag "Black Cherry", но значительно более доступен по цене. Поэтому попробовать его сможет каждый украинец.
Новый алкогольный напиток прекрасен и в сольном исполнении. Однако в АБК Днепр советуют использовать его также и при приготовлении коктейлей. И рекомендуют, например, попробовать приготовить неожиданный вариант известного коктейля
New York Sour
Этот простой и быстрый в приготовлении коктейль отберет у вас 4 минуты времени – и подарит взрывные вкусовые впечатления и позитивное настроение.
Ингредиенты для 1 порции:
50 мл алкогольного напитка "Аль Капоне" с вишней
25 мл лимонного сока
10 мл сахарного сиропа
2 мл горького биттера для коктейлей
25 мл сухого красного вина
Лимонная цедра по вкусу
1 яичный белок
Приготовление
Первым делом – приготовьте сахарный сироп. 100 г сахара залейте 100 мл кипятка, размешайте до полного растворения. Остудите и процедите.
Необходимое количество сахарного сиропа и "Аль Капоне" влейте в шейкер, заполненный льдом. Туда же добавьте лимонный сок, биттер и белок. Взбейте.
Через стрейнер (крупное ситечко) вылейте смесь в небольшой бокал, добавьте 3-4 кубика льда. Влейте красное вино и украсьте "лентой" лимонной цедры.
Наслаждайтесь!