Новий канал назвав ім'я ведучого "Пекельної кухні"

На Новому каналі стартує кулінарний проєкт "Пекельна кухня". В українській версії всесвітньо відомого реаліті-шоу пекельним шефом стане ресторатор і шеф-кухар Алекс Якутов.

Алекс Якутов навчався в кулінарних школах Європи, стажувався в Італії, Іспанії, США. Доріс до посади бренд-шефа, став володарем престижної ресторанної премії "Пальмова гілка", а нині є співвласником і бренд-шефом ресторану "Публіцист" у Києві.

За словами Якутова, у "Пекельній кухні" він збирається нарешті поставити крапку у вічній суперечці про те, хто краще готує – чоловіки або жінки.

"Усі кухарі мріють потрапити на роботу до класного шефа та готові багато віддати за це. Я дам їм такий шанс. До учасників буду суворий, тому що завжди нутром відчуваю, коли на кухні щось йде не так. Терпіти не можу, коли брешуть і не люблять те, що роблять. Не прощаю недбалого ставлення до продуктів. Але вмію давати шанс, якщо бачу, що людина не може жити без кулінарії", – каже шеф.

Алекс Якутов – співвласник київського ресторану "Публіцист". Facebook Алекса Якутова

Про запуск кулінарного шоу Новий канал повідомив влітку минулого року. Пресслужба телеканалу повідомила, що придбала франшизу формату Hell's Kitchen і оголосила кастинг кухарів.

Взяти участь у шоу може кожен охочий – як кухарі-початківці, так і шефи з досвідом, а також просто шанувальники готування їжі. На переможця шоу чекає суперприз: 300 тисяч гривень і можливість отримати роботу в ресторані відомого шеф-кухаря.

"Пекельна кухня" – кулінарне реаліті-шоу Гордона Рамзі, яке транслюється на американському телеканалі Fox з 2005 року. На сьогоднішній день в Америці вийшло вже 19 сезонів шоу. У Британії Гордон вів аналогічне шоу з 2004 до 2009 року. В Україні "Пекельна кухня" виходила на телеканалалі "1+1" з 2011 до 2013 року. Ведучим шоу був російський шеф-кухар і ресторатор Арам Мнацаканов.

Старт нового сезону "Пекельної кухні" заплановано на осінь 2021 року.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Гордон Рамзі почав цинічно критикувати страви своїх підписників, які вони надсилають йому на оцінку в Twitter.