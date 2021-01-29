Новый канал назвал имя ведущего "Адской кухни"

На Новом канале стартует кулинарный проект "Адская кухня". В украинской версии всемирно известного реалити-шоу адским шефом станет ресторатор и шеф-повар Алекс Якутов.

Алекс Якутов учился в кулинарных школах Европы, стажировался в Италии, Испании, США. Дорос до должности бренд-шефа, стал обладателем престижной ресторанной премии "Пальмовая ветвь", а сейчас является совладельцем и бренд-шефом ресторана "Публицист" в Киеве.

По словам Якутова, в "Адской кухне" он собирается наконец-то поставить точку в вечном споре о том, кто лучше готовит – мужчины или женщины.

"Все повара мечтают попасть на работу к хорошему шефу и готовы отдать за это многое. Я дам им такой шанс. К участникам буду строг, потому что всегда нутром чувствую, если на кухне что-то идет не так. Терпеть не могу, когда врут и не любят то, что делают. Не прощаю небрежного отношения к продуктам. Но умею давать шанс, если вижу, что человек не может жить без кулинарии", – говорит шеф.

Алекс Якутов – совладелец киевского ресторана "Публицист". Facebook Алекса Якутова

О запуске кулинарного шоу Новый канал сообщил летом прошлого года. Пресс-служба телеканала сообщила, что приобрела франшизу формата Hell’s Kitchen и огласила кастинг поваров.

Принять участие в шоу может любой желающий – как начинающие повара, так и шефы с опытом, а также просто любители готовить. Победителя шоу ждет суперприз: 300 тысяч гривен и возможность получить работу в ресторане известного шеф-повара.

"Адская кухня" – кулинарное реалити-шоу Гордона Рамзи, транслирующееся на американском телеканале Fox с 2005 года. На сегодняшний день в Америке вышло уже 19 сезонов шоу. В Британии Гордон вел аналогичное шоу с 2004 по 2009 год. В Украине "Адская кухня" выходила на телеканалале "1+1" с 2011 по 2013 год. Ведущим шоу был российский шеф-повар и ресторатор Арам Мнацаканов.

Старт нового сезона "Адской кухни" запланировано на осень 2021 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, Гордон Рамзи начал цинично критиковать блюда своих подписчиков, которые они присылают ему на оценку в Twitter.