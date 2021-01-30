Новий шеф "Пекельної кухні": що про нього відомо

Новий канал перезапускає кулінарне реаліті-шоу "Пекельна кухня". Ведучим телепроєкту став ресторатор і шеф-кухар Алекс Якутов. За його словами, у "Пекельній кухні" він збирається нарешті поставити крапку в суперечці про те, хто краще готує – чоловіки або жінки.

Редакція FoodOboz розповідає про нового пекельного шефа та відповідає на найпопулярніші запити з гугла: хто такий Алекс Якутії, де працював і в якому ресторані можна скуштувати його їжу.

Народився в Маріуполі, готувати почав у шість років. За його словами, замість казок він у дитинстві читав книги рецептів, а в 12 років вже сам приготував шарлотку. У підлітковому віці закінчив Якутське командне річкове училище. Незважаючи на те, що служив не коком, а звичайним юнгою, постійно проводив час на кухні.

"Капітан мені говорив: "Ти не там вчишся, синку". І я це розумів щоразу, коли випікав для команди смачні пироги з рибою або смажив стейки з оленя", – згадує Якутов.

Алекс Якутов хоче поставити крапку у суперечці про те, хто краще готує – чоловіки або жінки. fontegro.com

Випускник кулінарної школи Ragout (Москва, Росія) і престижної італійської школи IFSE (Italian Food Style Education) – єдиноъ кулінарної школи, що відзначена Генеральним секретаріатом Італійської республіки титулом "Італійське Досконалість". Навчався у зарубіжних кухарів під час стажувань в Італії, Іспанії, Америці.

"Коли я навчався в Італії, там ніхто не виходив на перекур. У команді з 15 кухарів був лише один хлопець, який курив. На кухні люди весь час працюють, цілий день стукають ножі. Можна відійти тільки на 5 хвилин і випити кави. Другої зміни немає, у кожного з кухарів лише один вихідний на тиждень. І так все життя. Так, вони мають хорошу зарплату, але це заслужені гроші", – розповідав Алекс в інтерв'ю журналу" Ресторатор ".

Кілька років працював у Чернігові, де був бренд-шефом ресторанів "Хряк. Дім пива та м'яса" і "Буддка бар". Ресторан "Хряк", до речі, став володарем премії "Сіль" у номінації "Найкращий м'ясний ресторан".

Після переїзду до Києва був шеф-кухарем і партнером ресторану "Гра з Вогнем", який у 2017 став володарем престижної ресторанної премії "Пальмова гілка". Зараз є бренд-шефом і співвласником ресторану "Публіцист" у Києві. У 2020 році заклад став фіналістом Національної ресторанної премії "Сіль" у номінації "Відкриття року".

Алекса називають одним із найвідоміших шефів у популяризації нової української кухні. У своїх закладах він переосмислює знайомі всім рецепти на новий лад. У ресторані "Публіцист", наприклад, можна спробувати борщ із кимчи та копченою сметаною, олів'є Алекс готує з артишоками, каперсами і прошутто котто, вігнерет – з телячим ростбіфом, голубці начиняє качкою та гречкою, а знайомі всім з дитинства сирники готує солоними і подає з томатною сальсою і мусом з авокадо.

Одружений, дітей немає. Дружина Аля Якутова працює кондитером у ресторані "Публіцист".

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