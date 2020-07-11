Озвучено корисні властивості моркви, про які мало хто знає

Морква добре відома своїм впливом на поліпшення зору. Однак це далеко не єдина її властивість. Також вона сприяє здоров'ю серця, бореться з раком і запобігає старінню.

Це відмінне джерело мінералів (калію, фосфору, магнію, йоду і кальцію), вітамінів (А, В3, Е і К), а також фолатів і каротиноїдів, повідомляє cocinafacil.com.mx.

Морква допомагає запобігти печії та утворенню виразок

Корисні властивості моркви

Підтримує здоров'я очей

Бета-каротин, який міститься в моркві, діє як антиоксидантне з'єднання. Він перетворюється на вітамін А (ретинол), сприяючи правильному функціонуванню сітківки очей. Його дефіцит в організмі може викликати ксерофтальмію – захворювання, яке характеризується сухістю сполучної мембрани, а також непрозорістю рогівки.

Бадьорить розум

Завдяки високому вмісту калію і фосфору морква відновлює нервову систему та перетворюється на ідеальну їжу для бадьорості розуму.

Корисна для шкіри

Вітаміни А, В і С разом з такими поживними речовинами, як флавоноїди, сприяють легшому загоєнню ран (у разі зовнішніх травм) і підтриманню здорової шкіри. Це пов'язано з тим, що альфа і бета-каротин, що містяться в моркві, є антиоксидантами.

Вони допомагають боротися з вільними радикалами, зменшують запалення в разі травми та прискорюють процес загоєння пошкодженої шкіри. Крім того, вітамін Е допомагає підтримувати її гладкою та еластичною.

Бореться з раком

Морква є одним із цінних продуктів, що мають найбільшу протиракову дію. Це обумовлено високим вмістом каротиноїдів – речовин, які не тільки надають їй помаранчевий колір, а й здатні запобігати різним видам раку.

Підтримує роботу травної системи

Будучи овочем з високим вмістом води, морква є гарним джерелом клітковини. Також науково доведено, що вона здатна збільшити вироблення слини і шлункового соку, які втручаються в процес травлення. Це допомагає запобігти печії та утворенню виразок, підтримуючи кишкову флору в здоровому стані.

Крім того, морква в сирому вигляді ефективна в боротьбі з закрепами, але при діареї її корисно їсти приготованою, оскільки тоді в'яжучі компоненти посилюються.

Стимулює апетит

Людям, які страждають на анорексію або інші розлади харчової поведінки, але намагаються з цим боротися, рекомендується вживати моркву, так як вона стимулює апетит.

Зміцнює нігті та волосся

Будучи багатою на бета-каротин, морква зміцнює волосся та нігті.

Запобігає старінню

Антиоксиданти, які в ній містяться, допомагають запобігти появі ознак старіння, в тому числі зморшок, роблячи шкіру пружною.

Підтримує здоров'я серця

Часте споживання моркви позитивно впливає на здоров'я серця, так як вона захищає артерії від появи бляшок, що перешкоджають правильному кровотоку.

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