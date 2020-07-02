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Чим корисні свіжі огірки: розкрито основні властивості

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Огірки мають очисні властивості, протидіють появі целюліту і гіпертонії, знижують кислотність крові та запобігають підвищенню рівня глюкози.

В цілому вони містять багато мінералів (кальцій, фосфор, сірку, марганець, калій, натрій, залізо, йод), деякі вітаміни групи В (тіамін, рибофлавін, ніацин, фолієву кислоту), вітамін С, Е, К, провітамін А, азулен і винну кислоту, повідомляє riza.it.

Однак ці елементи сконцентровані головним чином в шкірці та насінні, тому не варто їх викидати перед вживанням.

Корисні властивості огірків

Очищають організм

Завдяки високому вмісту води (96,5 %) і калію огірки є відмінним продуктом для очищення організму. При регулярному вживанні вони здатні виводити шлаки і токсини, які викликають порушення кислотності крові, уповільнення метаболізму, затримку води та утворення целюліту.

Крім того, запобігають накопиченню сечової кислоти, виникненню подагри та утворенню каменів (в нирках і сечовому міхурі). Щоб скористатися корисними властивостями огірків, потрібно вживати їх у сирому вигляді.

Протидіють надмірній вазі та старінню шкіри

Огірки містять винну кислоту, яка діє як регулятор рН крові, а також мають детоксикаційну дію. Це обмежує поглинання вуглеводів і сприяє схудненню.

Ефект посилюється завдяки присутності клітковини, яка знижує поглинання цукрів, жирів і холестерину. Крім того, винна кислота здатна стимулювати вироблення колагену – білка, який допомагає зберегти шкіру еластичною і м'якою, запобігаючи виникненню зморшок.

Підтримують мозок молодим

Важливою особливістю цього овоча є наявність флавоноїдів з протизапальними властивостями, які протидіють старінню клітин мозку і корисні проти втрати пам'яті. Ці елементи також ефективні в протидії ускладненням діабету, які включають пошкодження головного мозку, сітківки, нижніх кінцівок або нирок.

Ефективні при запаленнях

Огірки містять азулен – активний інгредієнт з протизапальною та протинабряковою дією. Зокрема, ця речовина виявляється корисною при запаленні щитовидної залози (тиреоїдит), затримці води та целюліті.

Важливі особливості огірків

  • Підходять для тих, хто має проблеми з печінкою, нирками і травним трактом.

  • Корисні проти діабету, тому що зменшують поглинання цукрів і мають дуже низький глікемічний індекс (15).

  • Показані при наявності високого кров'яного тиску, так як в них мало натрію, але багато калію.

  • Корисні для профілактики каменів в нирках і подагри (усувають сечову кислоту в крові, що викликає сильний біль в суглобах).

  • Рекомендовані тим, хто страждає від рефлюксу, так як зменшують дію шлункового соку, тимчасово збільшуючи рН шлунка. Однак в цьому випадку краще вживати їх без шкірки, а також, якщо вони великі, видаляти насіння.

  • Є відмінним засобом проти целюліту та допомагають підтримувати здорову вагу. Огірки багаті на клітковину, яка утворює гель на рівні кишечника, сповільнюючи тим самим поглинання їжі та продовжуючи відчуття ситості.

  • Ефективні при наявності запальних захворювань щитовидної залози і шкіри.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, в яких продуктах найменше калорій. Помідори, огірки, броколі, диня – лише деякі з них. Вони насичують організм і допомагають підтримувати гарне самопочуття.

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Автор
Олена Козлова
Тема
живлення
Теги
продукти харчування
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