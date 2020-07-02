Чим корисні свіжі огірки: розкрито основні властивості

Огірки мають очисні властивості, протидіють появі целюліту і гіпертонії, знижують кислотність крові та запобігають підвищенню рівня глюкози.

В цілому вони містять багато мінералів (кальцій, фосфор, сірку, марганець, калій, натрій, залізо, йод), деякі вітаміни групи В (тіамін, рибофлавін, ніацин, фолієву кислоту), вітамін С, Е, К, провітамін А, азулен і винну кислоту, повідомляє riza.it.

Однак ці елементи сконцентровані головним чином в шкірці та насінні, тому не варто їх викидати перед вживанням.

Корисні властивості огірків

Очищають організм

Завдяки високому вмісту води (96,5 %) і калію огірки є відмінним продуктом для очищення організму. При регулярному вживанні вони здатні виводити шлаки і токсини, які викликають порушення кислотності крові, уповільнення метаболізму, затримку води та утворення целюліту.

Крім того, запобігають накопиченню сечової кислоти, виникненню подагри та утворенню каменів (в нирках і сечовому міхурі). Щоб скористатися корисними властивостями огірків, потрібно вживати їх у сирому вигляді.

Протидіють надмірній вазі та старінню шкіри

Огірки містять винну кислоту, яка діє як регулятор рН крові, а також мають детоксикаційну дію. Це обмежує поглинання вуглеводів і сприяє схудненню.

Ефект посилюється завдяки присутності клітковини, яка знижує поглинання цукрів, жирів і холестерину. Крім того, винна кислота здатна стимулювати вироблення колагену – білка, який допомагає зберегти шкіру еластичною і м'якою, запобігаючи виникненню зморшок.

Підтримують мозок молодим

Важливою особливістю цього овоча є наявність флавоноїдів з протизапальними властивостями, які протидіють старінню клітин мозку і корисні проти втрати пам'яті. Ці елементи також ефективні в протидії ускладненням діабету, які включають пошкодження головного мозку, сітківки, нижніх кінцівок або нирок.

Ефективні при запаленнях

Огірки містять азулен – активний інгредієнт з протизапальною та протинабряковою дією. Зокрема, ця речовина виявляється корисною при запаленні щитовидної залози (тиреоїдит), затримці води та целюліті.

Важливі особливості огірків

Підходять для тих, хто має проблеми з печінкою, нирками і травним трактом.

Корисні проти діабету, тому що зменшують поглинання цукрів і мають дуже низький глікемічний індекс (15).

Показані при наявності високого кров'яного тиску, так як в них мало натрію, але багато калію.

Корисні для профілактики каменів в нирках і подагри (усувають сечову кислоту в крові, що викликає сильний біль в суглобах).

Рекомендовані тим, хто страждає від рефлюксу, так як зменшують дію шлункового соку, тимчасово збільшуючи рН шлунка. Однак в цьому випадку краще вживати їх без шкірки, а також, якщо вони великі, видаляти насіння.

Є відмінним засобом проти целюліту та допомагають підтримувати здорову вагу. Огірки багаті на клітковину, яка утворює гель на рівні кишечника, сповільнюючи тим самим поглинання їжі та продовжуючи відчуття ситості.

Ефективні при наявності запальних захворювань щитовидної залози і шкіри.

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