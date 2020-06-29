Озвучено найкращі продукти проти стресу

Немає такої їжі, яка б допомогла повністю позбутися стресу. Проте харчування значно впливає на емоційний стан людини.

Продукти з високим вмістом вітаміну С, калію і магнію, а також преобіотики та трав'яні чаї здатні поліпшити самопочуття. Але цей ефект є кумулятивним, а не негайним, тому рекомендується вживати їх, як частину поживної дієти протягом дня, повідомляє directoalpaladar.com.mx.

Пребіотики

Дослідження, проведене в Університеті Колорадо (США), показує, що пребіотики можуть захистити кишкові бактерії від негативного впливу стресу. Необхідно пам'ятати, що вони є сполуками, якими харчуються "хороші" бактерії. Зі свого боку, це сприяє здоров'ю кишківника і зміцненню імунітету. Рекомендується вживати спаржу, цибулю та часник, оскільки вони відносяться до продуктів, багатих на пребіотики.

Трав'яні чаї

Трав'яні чаї, такі як ромашка, є чудовою альтернативою гарячих напоїв (чаю або кави). Вони сприяють зменшенню кількості кофеїну, отриманого протягом дня, а також мають заспокійливі властивості. Це якраз те, що потрібно під час стресового стану.

Продукти, багаті на вітамін С

Тривалий стрес часто виникає в холодну пору року. Це означає, що наша імунна система ослаблена. Отже, рекомендується регулярно споживати продукти, багаті на вітамін С, для підтримання імунної системи в довгостроковій перспективі.

Продукти, багаті на калій

Калій є гідратуючим електролітом, відомим своєю протизапальною дією, зниженням рівня артеріального тиску і стресу. До продуктів, в яких він міститься у великих кількостях, відносяться банани, зелені листові овочі, лосось і солодка картопля.

Продукти, багаті на магній

Магній – це мінерал, який довів свою ефективність в боротьбі з втомою та головними болями. Його можна знайти в темно-зелених листових овочах, гарбузовому насінні, мигдалі, авокадо, інжирі та інших продуктах.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чому потрібно їсти зелені листові овочі. Вони підтримують роботу серцево-судинної системи, знижують рівень холестерину, а також зменшують ризик розвитку раку.