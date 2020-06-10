Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Чому потрібно їсти зелені листові овочі: розкрито 10 переваг для здоров'я

1.2т
Читати матеріал російською

Зелені листові овочі підтримують роботу серцево-судинної системи, знижують рівень холестерину, а також зменшують ризик розвитку раку.

Вони являють собою групу овочевих культур, багатих на залізо і кальцій. До них відноситься шпинат, калі, рукола, салат, мангольд, петрушка, селера, коріандр, цикорій та інші.

Характерний зелений колір визначається хлорофілом – хімічною сполукою, присутньою в рослинах, деяких водоростях і бактеріях, яка є необхідною для фотосинтезу. Це одна з головних причин, чому зелене листя таке корисне, повідомляє CocinaFacil.

Зелені листові овочі

Зелені листові овочі

10 причин, чому потрібно їсти більше зелених листових овочів

  • Знижують рівень холестерину.

  • Містять високу кількість клітковини, яка покращує травлення, бореться з закрепами і регулює обмін речовин.

  • Забезпечують велику кількість антиоксидантів, які допомагають зменшити пошкодження клітин і ризик розвитку раку.

  • Містять вітамін С, який зміцнює імунну систему і сприяє відновленню інфікованих тканин.

  • Підтримують стабільний рівень цукру в організмі.

  • Містять лютеїн, який покращує здоров'я очей, допомагає знизити ризик вікової дегенерації жовтої плями, катаракти та очних інфекцій.

  • Сприяють виробленню еритроцитів.

  • Знижують ризик серцево-судинних захворювань.

  • Є джерелом енергії.

  • Допомагають лікувати і запобігати анемії.

Як додати їх в свій раціон?

Є два основні методи додавання зелених листових овочів в раціон: сирими або приготованими. Тим, хто вважає за краще їсти в сирому вигляді, можна використовувати в якості основи для салату, доповнюючи інгредієнтами з інших груп продуктів. Ще один спосіб – робити соки і смузі.

З іншого боку, якщо готувати, можна включити їх в рецепт овочевого супу, протушкувати з вершками або просто відварити з іншими овочами, такими як картопля, щоб створити чудовий гарнір.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, чому цибулю потрібно їсти щодня. Вона покращує кровообіг, роботу нервової системи, а також бореться з раком.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "живлення" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олена Козлова
Тема
живлення
Теги
продукти харчування
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
FoodOboz