Пхалі від популярного фудблогера - шедевр грузинської кухні
OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з рецептами простих і смачних страв, приготованих з використанням сезонних продуктів. Сьогоднішні герої дня - стручкова квасоля та кінза.
OBOZREVATEL пропонує приготувати пхалі, до складу якого входять ці продукти. Сьогодні публікуємо рецепт, яким поділилася на своїх сторінках в інстаграм популярний фудблогер @the_ksusha.
"Рецепт цього пхалі я випросила у шефа одного грузинського ресторану, - пише @the_ksusha. - Але шеф був хитрий і, судячи з усього, до кінця всіх секретів не розкрив, тому я сама вдома допрацьовувала рецепт! Вийшло дуже смачно та ароматно, як в Грузії!
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Пхалі - це одне з популярних та недорогих страв грузинської кухні!
Воно схоже на горіхово-овочевий паштет, який можна подати як з хорошим хлібом, так і з холодним або гарячим блюдом.
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Воно завжди засноване на будь-якому рослинному компоненті, в даному випадку – стручкова квасоля, і доповнено горіхами, спеціями і приправами, тому його смак дуже яскравий і насичений!
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Готувати пхалі дуже просто і швидко, а подати його можна як до сніданку, так і на святковий стіл. Спробувавши пхалі один раз, ви ризикуєте назавжди стати бранцем грузинської кухні ".
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Нам знадобиться:
Стручкова квасоля - 400гр.
Волоські горіхи - 1ст.
Хмелі-сунелі - 1ч.л.
Аджика грузинська - 1 / 2ст.л.
Кінза - 1 пучок
Майонез - 1ст.л.
Цибуля - 1/2 шт.
Гранат - 1 жменя
Сіль
Приготування
Варимо квасолю до абсолютної м'якості.
Якщо вона виходить дуже водяниста, можна її трохи віджати руками.
Потім подрібнюємо її блендером і додаємо до неї подрібнені горіхи, аджику, хмелі-сунелі, майонез, дрібно порізану цибулю і кинзу.
Все добре перемішуємо та солимо на свій смак.
Потім формуємо з суміші кульки або викладаємо пхалі так, як вам подобається.
Прикрашаємо зернами гранату!