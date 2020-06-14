Пхалі від популярного фудблогера - шедевр грузинської кухні

FoodOboz 15:00, 14.06.2020

OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з рецептами простих і смачних страв, приготованих з використанням сезонних продуктів. Сьогоднішні герої дня - стручкова квасоля та кінза.

OBOZREVATEL пропонує приготувати пхалі, до складу якого входять ці продукти. Сьогодні публікуємо рецепт, яким поділилася на своїх сторінках в інстаграм популярний фудблогер @the_ksusha.

"Рецепт цього пхалі я випросила у шефа одного грузинського ресторану, - пише @the_ksusha. - Але шеф був хитрий і, судячи з усього, до кінця всіх секретів не розкрив, тому я сама вдома допрацьовувала рецепт! Вийшло дуже смачно та ароматно, як в Грузії!

Пхалі - це одне з популярних та недорогих страв грузинської кухні!

Воно схоже на горіхово-овочевий паштет, який можна подати як з хорошим хлібом, так і з холодним або гарячим блюдом.

Воно завжди засноване на будь-якому рослинному компоненті, в даному випадку – стручкова квасоля, і доповнено горіхами, спеціями і приправами, тому його смак дуже яскравий і насичений!

Готувати пхалі дуже просто і швидко, а подати його можна як до сніданку, так і на святковий стіл. Спробувавши пхалі один раз, ви ризикуєте назавжди стати бранцем грузинської кухні ".

https://www.instagram.com/p/B47gKLVASHj/

Нам знадобиться:

  • Стручкова квасоля - 400гр.

  • Волоські горіхи - 1ст.

  • Хмелі-сунелі - 1ч.л.

  • Аджика грузинська - 1 / 2ст.л.

  • Кінза - 1 пучок

  • Майонез - 1ст.л.

  • Цибуля - 1/2 шт.

  • Гранат - 1 жменя

  • Сіль

Приготування

  1. Варимо квасолю до абсолютної м'якості.

  2. Якщо вона виходить дуже водяниста, можна її трохи віджати руками.

  3. Потім подрібнюємо її блендером і додаємо до неї подрібнені горіхи, аджику, хмелі-сунелі, майонез, дрібно порізану цибулю і кинзу.

  4. Все добре перемішуємо та солимо на свій смак.

  5. Потім формуємо з суміші кульки або викладаємо пхалі так, як вам подобається.

  6. Прикрашаємо зернами гранату!

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