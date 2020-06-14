Пхали от популярного фудблогера - шедевр грузинской кухни

FoodOboz 15:00, 14.06.2020

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с рецептами простых и вкусных блюд, приготовленных с использованием сезонных продуктов. Сегодняшние герои дня - стручковая фасоль и кинза.

OBOZREVATEL предлагает приготовить пхали, в состав которого входят эти продукты. Сегодня публикуем рецепт, которым поделилась на своих страницах в инстаграм популярный фудблогер @the_ksusha.

"Рецепт этого ПХАЛИ я выпросила у шефа одного грузинского ресторана, - пишет @the_ksusha. - Но шеф был хитер и, судя по всему, до конца всех секретов не раскрыл, поэтому я сама дома дорабатывала рецепт! Получилось очень вкусно и ароматно, как в Грузии!

Пхали - это одно из популярных и недорогих блюд грузинской кухни!

Оно похоже на орехово-овощной паштет, который можно подать как с хорошим хлебом, так и с холодным или горячим блюдом.

Оно всегда основано на каком либо растительном компоненте, в данном случае стручковая фасоль, и дополнено орехами, специями и приправами, поэтому его вкус очень яркий и насыщенный!

Готовить пхали очень просто и быстро, а подать его можно как к завтраку, так и на праздничный стол. Попробовав пхали один раз, вы рискуете навсегда стать пленником грузинской кухни".

https://www.instagram.com/p/B47gKLVASHj/

Нам понадобится:

  • Стручковая фасоль - 400гр.

  • Грецкие орехи - 1ст.

  • Хмели-сунели - 1ч.л.

  • Аджика грузинская - 1/2ст.л.

  • Кинза - 1 пучок

  • Майонез - 1ст.л.

  • Лук - 1/2шт.

  • Гранат - 1 горсть

  • Соль

Приготовление

  1. Варим фасоль до абсолютной мягкости.

  2. Если она получается очень водянистая, можно ее немного отжать руками.

  3. Затем измельчаем ее блендером и добавляем к ней измельчённые орехи, аджику, хмели-сунели, майонез, мелко порезанный лук и кинзу.

  4. Все хорошо перемешиваем и солим на свой вкус.

  5. Затем формируем из смеси шарики или выкладываем Пхали так, как вам нравится.

  6. Украшаем зёрнами граната!

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