Рецепти пісних страв від відомих шеф-кухарів: пиріг від Джеймі Олівера, сібас від Гордона Рамзі

Марина Гонтар FoodOboz 06:20, 28.11.2020

28 листопада настав Різдвяний піст. Тобто протягом 40 днів потрібно обмежувати себе в їжі, не вживаючи м'ясо, молочні продукти та яйця. Але це не привід відмовлятися від смачних страв.

Кімчі від Євгена Клопотенка, пастуший пиріг від Джеймі ОлівераOBOZREVATEL підготував п'ять цікавих пісних рецептів від відомих кухарів із усього світу.

Кімчі від Євгена Клопотенка

Кімчі
klopotenko.com

Інгредієнти:

  • Пекінська капуста – 1 качан

  • Рисове борошно – 3 ст. л.

  • Морква – 1 шт.

  • Зелена цибуля – 1-2 пучки

  • Редька – 1 шт.

  • Корінь імбиру – 2 см

  • Болгарський перець – 300 г

  • Перець чилі – 300 г

  • Часник – 5-6 зубчиків

  • Коріандр – 1 ч. л.

  • Цукор – 2 ст. л.

  • Сіль – 7-8 ст. л.

  • Вода – 2 скл.

Приготування. Пекінську капусту або салат промити, потім розрізати на чотири частини, після чого скласти в миску і присипати сіллю, щоб листя дало сік. У сотейнику змішати дві склянки води з рисовим борошном, варити до однорідної маси, і поки вона буде остигати, необхідно приготувати соус Канкочі.

Соус. Солодкий болгарський перець, перець чилі, часник і імбир пропустити через м'ясорубку або збити в блендері до однорідності.

Другий етап. Зелену цибулю нарізати шматочками по 4-5 см, моркву порубати півкільцями або тонкою соломкою, редьку нашаткувати тонкими смужками. Промити від солі капусту, додати до неї коріандр, суміш із рисового борошна, соус та овочі. Все перемішати і залишити маринуватися на один або два дні.

Рецепт взято з сайту Євгена Клопотенка klopotenko.com.

Пастуший пиріг від Джеймі Олівера

Пастуший пиріг з овочами
theonebox.org.au

Інгредієнти:

  • Картопля – 600 г

  • Солодка картопля – 600 г

  • Морська сіль / мелений перець – за смаком

  • Маргарин – 40 г

  • Ріпчаста цибуля – 1 шт.

  • Морква – 2 шт.

  • Часник – 3 зубчики

  • Селера – 2 стебла

  • Насіння коріандру – 1 ст. л.

  • Оливкова олія – 3 ст. л.

  • Чебрець – половина пучка

  • Печериці – 350 г

  • Овочевий бульйон – 100 мл

  • Консервована сочевиця – 1 банка

  • Консервований нут – 400 г

  • Петрушка / розмарин – 1 гілочка

  • Цедра одного лимона

  • Хлібні крихти – 30 г

  • Червоне сухе вино – 50 г

Приготування.

Овочевий бульйон. Для нього нам будуть потрібні морква, селера і цибуля. Дрібно нарізані цибулю та моркву обсмажити до золотистого кольору, потім разом із селерою додати в каструлю та варити пів години, додавши сіль і спеції.

Пастуший пиріг. Солодку і звичайну картоплю промити, почистити та варити до м'якості. До того ж солодку картоплю найкраще додати в воду, що кипить, за 15 хвилин після звичайної. Потім злити воду і розім'яти овочі в пюре з маргарином, сіллю і перцем.

Цибулю, моркву, селеру та два зубчики часнику дрібно порізати. На сковороду з оливковою олією додати товчений чебрець, обсмажити 10 хвилин. Покласти на сковороду дрібно порізані гриби, приправити їх оцтом і червоним вином. Потім додати до них сочевицю й нут. Дочекатися, поки суміш загусне, після чого покласти листя петрушки, приправи та перекласти у велику форму.

Зверху на овочі викласти пюре. В окремій мисці змішати часник, ложку оливкової олії, хлібні крихти, розмарин і лимонну цедру. Приправити цією масою пиріг та запікати 10 хвилин, а потім ще 2-3 хвилини в грилі.

Пісний борщ із білими грибами від Ектора Хіменеса-Браво

Пісний борщ із білими грибами
www.stb.ua

Інгредієнти:

  • Риба (короп) – 1 кг

  • Квасоля біла замочена – 0,5 склянки

  • Картопля – 3 шт.

  • Капуста – 100-150 г

  • Морква – 2 шт.

  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.

  • Буряк – 2 шт.

  • Лавровий лист, перець, сіль – за смаком

  • Гриби (білі, сушіння) – 100 г

  • Томатний соус – 3 ст. л.

  • Лимонний сік – 0,5 ч. л.

  • Вода – 3 л.

Приготування. Рибу посолити та запікати 20-30 хвилин. Квасолю, попередньо замочену на дев'ять годин у холодній воді, покласти в каструлю та довести до кипіння. Туди додати моркву з буряком. Окремо зварити гриби, бульйон не виливати.

Моркву й буряк дістати, нарізати соломкою та покласти туди ж на 10 хвилин. Цибулю та ще одну моркву обсмажити й додати до буряка. Рибу розрізати, також покласти в каструлю, туди ж додати гриби. Варити 20 хвилин, після чого покласти спеції, бульйон із-під грибів, цукор і трохи лимонного соку. Залишити ще на п'ять хвилин і прибрати з вогню.

Сібас із кисло-солодким соусом з перцю від Гордона Рамзі

кимчи
klopotenko.com

Інгредієнти:

  • Філе білої риби (тріска / дораду / пеленгас / горбань) – 500-600 г

  • Свіжий чебрець – 5-6 гілочок

  • Сіль – 10 г

  • Топлене масло гхі (можна замінити вершковим маслом) – 30 г

Для соусу:

  • Цибуля-шалот – 250 гр.

  • Перець болгарський червоний – 300 г

  • Оливкова олія – 50 г

  • Базилік – 30 г

  • Вермут – 55 г

  • Білий винний оцет – 35 г

  • Вода – 200 г

  • Сіль – 5 г

  • Бадьян – 2 зірочки

Приготування. Рибу розділити на філе, дістати всі кістки, потім розрізати на великі шматки завширшки 15 см, у кожному з них зробити поперечні надрізи по 5-7 мм, туди додати сіль і чебрець.

На змащену маслом розігріту сковороду викласти філе, смажити з двох сторін. Коли на зрізі риба стане білою, тримайте ще пів хвилини, а потім знімайте з вогню.

Соус. Цибулю та болгарський перець помити, почистити. Цибулю нарізати дрібно, перець – кубиками. У сотейник на розігріту оливкову олію викласти цибулю і тушкувати до м'якості, підливаючи воду. Додати туди перець, сіль, бадьян, оцет. Тушкувати овочі десять хвилин, потім додати базилік і потримати ще три хвилини. Потім збити масу в блендері та подавати з рибою.

Пісні капустяні котлети від Алли Ковальчук

Інгредієнти:

  • Чверть невеликої капустини

  • Картопля – 2 шт.

  • Кріп – кілька пучків

  • Цибуля – 0,5 шт.

  • Сухий часник – за смаком

  • Морква – 1 шт.

  • Манка – 2 ст. л.

  • Сіль – за смаком

Для панірування:

  • Борошно – 2 ст. л.

  • Манка – 2 ст. л.

Приготування. Картоплю зварити, розім'яти в пюре та додати сіль і дрібно нарізаний кріп. Капусту натерти разом із цибулею на дрібній тертці, перемішати рукою, щоб вийшов сік. Туди ж натерти моркву, додати сіль і спеції – мелений часник і перець.

Отриману масу присипати манкою, почекати, поки набухне. Після цього додати до капусти три ложки пюре, перемішати до однорідності та смажити з двох боків до золотистої скоринки. Можна використовувати для панірування борошно й манку.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про фірмові рецепти пісних солодощів від Лізи Глинської.

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