Рецепты постных блюд от известных шеф-поваров: пирог от Джейми Оливера, сибас от Гордона Рамзи
28 ноября наступил Рождественский пост. Это значит, что в течение 40 дней нужно ограничивать себя в еде, не употребляя мясо, молочные продукты и яйца. Но это не повод отказываться от вкусных блюд.
Кимчи от Евгения Клопотенко, пастуший пирог от Джейми Оливера – OBOZREVATEL подготовил пять интересных постных рецептов от известных поваров со всего мира.
Кимчи от Евгения Клопотенко
Ингредиенты:
Пекинская капуста – 1 кочан
Рисовая мука – 3 ст.л.
Морковь – 1 шт.
Зеленый лук – 1-2 пучка
Редька – 1 шт.
Корень имбиря – 2 см.
Болгарский перец – 300 г
Перец Чили – 300 г
Чеснок – 5-6 зубчиков
Кориандр – 1 ч.л.
Сахар – 2 ст.л.
Соль – 7-8 ст. л.
Вода – 2 ст.
Приготовление. Пекинскую капусту или салат промыть, затем разрезать на четыре части, после чего сложить в миску и присыпать солью, чтобы листья дали сок. В сотейнике смешать два стакана воды с рисовой мукой, варить до однородной массы и пока она будет остывать, необходимо приготовить соус Канкочи.
Соус. Сладкий болгарский перец, перец чили, чеснок и имбирь пропустить через мясорубку или измельчить в блендере до однородности.
Второй этап. Зеленый лук нарезать кусочками по 4-5 см, морковь порубить полукольцами или тонкой соломкой, редьку нашинковать тонкими полосками. Промыть от соли капусту, добавить к ней кориандр, смесь из рисовой муки, соус и овощи. Все перемешать и оставить мариноваться на один или два дня.
Рецепт взят с сайта Евгения Клопотенко klopotenko.com.
Пастуший пирог от Джейми Оливера
Ингредиенты:
Картофель – 600 г
Сладкий картофель – 600 г
Морская соль /молотый перец – по вкусу
Маргарин – 40 г
Репчатый лук – 1 шт.
Морковь – 2 шт.
Чеснок – 3 дольки
Сельдерей – 2 стебля
Семена кориандра – 1 ст.л.
Оливковое масло – 3 ст.л.
Тимьян – половина пучка
Шампиньоны – 350 г
Овощной бульон – 100 мл.
Консервированная чечевица – 1 банка
Консервированный нут – 400 г
Петрушка / розмарин – 1 веточка
Цедра одного лимона
Хлебные крошки – 30 г
Красное сухое вино – 50 г
Приготовление.
Овощной бульон. Для него нам потребуется морковь, сельдерей и лук. Мелко нарезанные лук и морковь обжарить до золотистого цвета, затем вместе с сельдереем добавить в кастрюлю и варить полчаса, добавив соль и специи.
Пастуший пирог. Сладкий и обычный картофель промыть, почистить и варить до мягкости. При этом, сладкий картофель лучше всего добавить в кипящую воду спустя 15 минут после обычного. Затем слить воду и размять овощи в пюре с маргарином, солью и перцем.
Лук, морковь, сельдерей и два зубчика чеснока мелко порезать. На сковороду с оливковым маслом добавить толченый тимьян, обжарить 10 минут. Положить на сковороду мелко нарезанные грибы, приправить их уксусом и красным вином. Затем добавить к ним чечевицу и нут. Дождаться, пока смесь загустеет, после чего положить листья петрушки, приправы и переложить в большую форму.
Сверху на овощи выложить пюре. В отдельной миске смешать чеснок, ложку оливкового масла, хлебные крошки, розмарин и лимонную цедру. Приправить этой массой пирог и запекать 10 минут, а затем еще 2-3 минуты в гриле.
Постный борщ с белыми грибами от Эктора Хименеса-Браво
Ингредиенты:
Рыба (карп) – 1 кг.
Фасоль белая замоченная – 0,5 стакана
Картофель – 3 шт.
Капуста – 100-150 г
Морковь – 2 шт.
Лук репчатый – 1 шт.
Свекла – 2 шт.
Лавровый лист, перец, соль – по вкусу
Грибы (белые, сушеные) – 100 г
Томатный соус – 3 ст. л.
Лимонный сок – 0,5 ч. л.
Вода – 3 л.
Приготовление. Рыбу посолить и запекать 20-30 минут. Фасоль, предварительно замоченную на девять часов в холодной воде, положить в кастрюлю и довести до кипения. Туда отправить морковь и свеклу. Отдельно сварить грибы, бульон не выливать.
Морковь и свеклу достать, нарезать соломкой и положить обратно на 10 минут. Лук и еще одну морковь обжарить и добавить к свекле. Рыбу разрезать, также добавить в кастрюлю, туда же отправить грибы. Варить 20 минут, после чего положить специи, бульон из-под грибов, сахар и немного лимонного сока. Оставить еще на пять минут и убрать с огня.
Сибас с кисло-сладким соусом из перца от Гордона Рамзи
Ингредиенты:
Филе белой рыбы (треска / дораду / пеленгас / горбыль) – 500-600 г
Свежий тимьян – 5-6 веточек
Соль – 10 г
Топленое масло гхи (можно заменить растительным маслом) – 30 г
Для соуса:
Лук-шалот – 250 г
Перец болгарский красный – 300 г
Оливковое масло – 50 г
Базилик – 30 г
Вермут – 55 г
Белый винный уксус – 35 г
Вода – 200 г
Соль – 5 г
Бадьян – 2 звездочки
Приготовление. Рыбу разделать на филе, достать все кости, затем разрезать на крупные куски шириной 15 см, в каждом из них сделать поперечные надрезы по 5-7 мм, туда добавить соль и тимьян.
На смазанную маслом, разогретую сковороду, выложить филе, жарить с двух сторон. Как только на срезе рыба станет белой, держите еще полминуты, а затем снимайте с огня.
Соус. Лук и болгарский перец помыть, почистить. Лук нарезать мелко, перец – кубиками. В сотейник на разогретое оливковое масло выложить лук и томить до мягкости, подливая воду. Отправить туда перец, соль, бадьян, уксус. Тушить овощи десять минут, затем добавить базилик и подержать еще три минуты. Затем взбить массу в блендере и подавать с рыбой.
Постные капустные котлеты от Аллы Ковальчук
Ингредиенты:
Четверть небольшого кочана капусты
Картофель – 2 шт.
Укроп – несколько пучков
Лук – 0,5 шт.
Сухой чеснок – по вкусу
Морковь – 1 шт.
Манка – 2 ст. л.
Соль – по вкусу
Для панировки:
Мука – 2 ст. л
Манка – 2 ст. л.
Приготовление. Картофель сварить, размять в пюре и добавить к нему соль и мелко нарезанный укроп. Капусту натереть вместе с луком на мелкой терке, перемешать рукой до появления сока. Туда же натереть морковь, добавить соль и специи: молотый чеснок и перец.
Полученную массу присыпать манкой, подождать, пока набухнет. После этого добавить к капусте три ложки пюре, перемешать до однородности и жарить с двух сторон до золотистой корочки. Можно использовать для панировки муку и манку.
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