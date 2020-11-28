Рецепты постных блюд от известных шеф-поваров: пирог от Джейми Оливера, сибас от Гордона Рамзи

Марина Гонтарь FoodOboz 06:20, 28.11.2020

28 ноября наступил Рождественский пост. Это значит, что в течение 40 дней нужно ограничивать себя в еде, не употребляя мясо, молочные продукты и яйца. Но это не повод отказываться от вкусных блюд.

Кимчи от Евгения Клопотенко, пастуший пирог от Джейми Оливера OBOZREVATEL подготовил пять интересных постных рецептов от известных поваров со всего мира.

Кимчи от Евгения Клопотенко

Кимчи
klopotenko.com

Ингредиенты:

  • Пекинская капуста – 1 кочан

  • Рисовая мука – 3 ст.л.

  • Морковь – 1 шт.

  • Зеленый лук – 1-2 пучка

  • Редька – 1 шт.

  • Корень имбиря – 2 см.

  • Болгарский перец – 300 г

  • Перец Чили – 300 г

  • Чеснок – 5-6 зубчиков

  • Кориандр – 1 ч.л.

  • Сахар – 2 ст.л.

  • Соль – 7-8 ст. л.

  • Вода – 2 ст.

Приготовление. Пекинскую капусту или салат промыть, затем разрезать на четыре части, после чего сложить в миску и присыпать солью, чтобы листья дали сок. В сотейнике смешать два стакана воды с рисовой мукой, варить до однородной массы и пока она будет остывать, необходимо приготовить соус Канкочи.

Соус. Сладкий болгарский перец, перец чили, чеснок и имбирь пропустить через мясорубку или измельчить в блендере до однородности.

Второй этап. Зеленый лук нарезать кусочками по 4-5 см, морковь порубить полукольцами или тонкой соломкой, редьку нашинковать тонкими полосками. Промыть от соли капусту, добавить к ней кориандр, смесь из рисовой муки, соус и овощи. Все перемешать и оставить мариноваться на один или два дня.

Рецепт взят с сайта Евгения Клопотенко klopotenko.com.

Пастуший пирог от Джейми Оливера

Пастуший пирог с овощами
theonebox.org.au

Ингредиенты:

  • Картофель – 600 г

  • Сладкий картофель – 600 г

  • Морская соль /молотый перец – по вкусу

  • Маргарин – 40 г

  • Репчатый лук – 1 шт.

  • Морковь – 2 шт.

  • Чеснок – 3 дольки

  • Сельдерей – 2 стебля

  • Семена кориандра – 1 ст.л.

  • Оливковое масло – 3 ст.л.

  • Тимьян – половина пучка

  • Шампиньоны – 350 г

  • Овощной бульон – 100 мл.

  • Консервированная чечевица – 1 банка

  • Консервированный нут – 400 г

  • Петрушка / розмарин – 1 веточка

  • Цедра одного лимона

  • Хлебные крошки – 30 г

  • Красное сухое вино – 50 г

Приготовление.

Овощной бульон. Для него нам потребуется морковь, сельдерей и лук. Мелко нарезанные лук и морковь обжарить до золотистого цвета, затем вместе с сельдереем добавить в кастрюлю и варить полчаса, добавив соль и специи.

Пастуший пирог. Сладкий и обычный картофель промыть, почистить и варить до мягкости. При этом, сладкий картофель лучше всего добавить в кипящую воду спустя 15 минут после обычного. Затем слить воду и размять овощи в пюре с маргарином, солью и перцем.

Лук, морковь, сельдерей и два зубчика чеснока мелко порезать. На сковороду с оливковым маслом добавить толченый тимьян, обжарить 10 минут. Положить на сковороду мелко нарезанные грибы, приправить их уксусом и красным вином. Затем добавить к ним чечевицу и нут. Дождаться, пока смесь загустеет, после чего положить листья петрушки, приправы и переложить в большую форму.

Сверху на овощи выложить пюре. В отдельной миске смешать чеснок, ложку оливкового масла, хлебные крошки, розмарин и лимонную цедру. Приправить этой массой пирог и запекать 10 минут, а затем еще 2-3 минуты в гриле.

Постный борщ с белыми грибами от Эктора Хименеса-Браво

Постный борщ с белыми грибами
www.stb.ua

Ингредиенты:

  • Рыба (карп) – 1 кг.

  • Фасоль белая замоченная – 0,5 стакана

  • Картофель – 3 шт.

  • Капуста – 100-150 г

  • Морковь – 2 шт.

  • Лук репчатый – 1 шт.

  • Свекла – 2 шт.

  • Лавровый лист, перец, соль – по вкусу

  • Грибы (белые, сушеные) – 100 г

  • Томатный соус – 3 ст. л.

  • Лимонный сок – 0,5 ч. л.

  • Вода – 3 л.

Приготовление. Рыбу посолить и запекать 20-30 минут. Фасоль, предварительно замоченную на девять часов в холодной воде, положить в кастрюлю и довести до кипения. Туда отправить морковь и свеклу. Отдельно сварить грибы, бульон не выливать.

Морковь и свеклу достать, нарезать соломкой и положить обратно на 10 минут. Лук и еще одну морковь обжарить и добавить к свекле. Рыбу разрезать, также добавить в кастрюлю, туда же отправить грибы. Варить 20 минут, после чего положить специи, бульон из-под грибов, сахар и немного лимонного сока. Оставить еще на пять минут и убрать с огня.

Сибас с кисло-сладким соусом из перца от Гордона Рамзи

Кимчи
klopotenko.com

Ингредиенты:

  • Филе белой рыбы (треска / дораду / пеленгас / горбыль) – 500-600 г

  • Свежий тимьян – 5-6 веточек

  • Соль – 10 г

  • Топленое масло гхи (можно заменить растительным маслом) – 30 г

Для соуса:

  • Лук-шалот – 250 г

  • Перец болгарский красный – 300 г

  • Оливковое масло – 50 г

  • Базилик – 30 г

  • Вермут – 55 г

  • Белый винный уксус – 35 г

  • Вода – 200 г

  • Соль – 5 г

  • Бадьян – 2 звездочки

Приготовление. Рыбу разделать на филе, достать все кости, затем разрезать на крупные куски шириной 15 см, в каждом из них сделать поперечные надрезы по 5-7 мм, туда добавить соль и тимьян.

На смазанную маслом, разогретую сковороду, выложить филе, жарить с двух сторон. Как только на срезе рыба станет белой, держите еще полминуты, а затем снимайте с огня.

Соус. Лук и болгарский перец помыть, почистить. Лук нарезать мелко, перец – кубиками. В сотейник на разогретое оливковое масло выложить лук и томить до мягкости, подливая воду. Отправить туда перец, соль, бадьян, уксус. Тушить овощи десять минут, затем добавить базилик и подержать еще три минуты. Затем взбить массу в блендере и подавать с рыбой.

Постные капустные котлеты от Аллы Ковальчук

Ингредиенты:

  • Четверть небольшого кочана капусты

  • Картофель – 2 шт.

  • Укроп – несколько пучков

  • Лук – 0,5 шт.

  • Сухой чеснок – по вкусу

  • Морковь – 1 шт.

  • Манка – 2 ст. л.

  • Соль – по вкусу

Для панировки:

  • Мука – 2 ст. л

  • Манка – 2 ст. л.

Приготовление. Картофель сварить, размять в пюре и добавить к нему соль и мелко нарезанный укроп. Капусту натереть вместе с луком на мелкой терке, перемешать рукой до появления сока. Туда же натереть морковь, добавить соль и специи: молотый чеснок и перец.

Полученную массу присыпать манкой, подождать, пока набухнет. После этого добавить к капусте три ложки пюре, перемешать до однородности и жарить с двух сторон до золотистой корочки. Можно использовать для панировки муку и манку.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о фирменных рецептах постных сладостей от Лизы Глинской.

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