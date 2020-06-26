Помідори зберігати в холодильнику чи ні: вивчення німецького досвіду
Чи потрібно зберігати помідори в холодильнику при 7 ° C або при кімнатній температурі близько 20 ° C, щоб отримати максимально можливий аромат і смак?
Це питання було предметом дебатів протягом багатьох років, воно є не таким легковажним, як здається на перший погляд, повідомляє ilfattoalimentare.it. Тому що протягом як мінімум двох десятиліть споживачі у всьому світі скаржилися на відсутність органолептичних властивостей у овочів, особливо у томатів. Відповідь має значення для прийняття важливих рішень. Наприклад, які рекомендації дати роздрібним продавцям для збереження продуктів і для їх продажу.
З цієї причини дослідники з сільськогосподарського факультету Геттінгенського університету, Німеччина, піддали два нових сорти томатів і три сорти, з яких вони були отримані, однаковим випробуванням за умовами зберігання. Після збору врожаю, один день зберігали продукт при 12,5 ° С, два дня при 20 ° С і потім 4 дні при 7 або при 20 ° С. Потім вони провели серію тестів з групою професійних дегустаторів, яку навчені оцінювати консистенцію м'якоті, солодощі, соковитості та кислотності, та прийшли до несподіваного висновку. Вони також вимірювали летючі й нелеткі речовини різними аналітичними методами, включаючи два типу газової хроматографії.
Як повідомляється в Frontiers in Plant Science, між двома методами консервації немає різниці відносно концентрації летючих речовин. Те ж саме стосується також томатів для прекурсорів летючих речовин, отриманих з жирних кислот, для лікопену і бета-каротину і для цукрів: в двох методах консервації тенденція подібна. Скоріш за все, те, що впливає на характеристики томата, - це сорт, до якого він належить, особливо щодо аромату, а також тривалість зберігання, яка, очевидно, повинна бути якомога коротшою, починаючи з моменту збору врожаю.
Тому, якщо ви хочете мати більш смачні та ароматні помідори, вам не слід зосереджуватися на тому, як їх зберігати: в розумних межах навіть при низьких температурах і холодильнику буде хороший результат. Скоріш за все, важливо вибрати правильний сорт, який буде вжито якомога швидше.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у спекотні дні особливо актуальною стає тема безпечного зберігання їжі. Не варто недооцінювати силу хорошого холодильника: він збереже вашу їжу безпечною та смачною, якщо ви не будете нехтувати певними правилами.
Один з найпростіших способів зробити це - регулярно обслуговувати та чистити холодильник.