Експерт назвав правила зберігання продуктів в спеку

У спекотні дні особливо актуальною стає тема безпечного зберігання їжі. Не варто недооцінювати силу хорошого холодильника: він збереже вашу їжу безпечною та смачною, якщо ви не будете нехтувати певними правилами.

Один з найпростіших способів зробити це - регулярно обслуговувати та чистити холодильник. Це заощадить енергію та гроші й знизить ризик вашої сім'ї від хвороб харчового походження.

OBOZREVATEL за сприяння медичного експерта Lindsey Marcellin з everydayhealth.com розповідає про правильну організацію продуктів в холодильнику.

Правильна температура холодильника

Підтримка температури у вашому холодильнику є одним з кращих способів уникнути хвороб харчового походження, оскільки правильне охолодження продуктів може допомогти запобігти або уповільнити зростання мікроорганізмів, таких як сальмонела та кишкова паличка, які викликають ці захворювання. Ви повинні тримати свій холодильник на рівні або нижче 4,5 градусів С, а морозильник на рівні або нижче мінус 18 градусів С. Зверніться до керівництва по експлуатації, щоб дізнатися, як виконати ці налаштування.

Оскільки ефективність вашого холодильника з часом може змінюватися, важливо регулярно перевіряти температуру. Кращий спосіб зробити це - купити та використовувати термометр.

Ви також можете допомогти вашому холодильнику працювати якнайкраще, розмістивши його у відносно прохолодному місці, далеко від прямих сонячних променів та від джерел тепла, таких як духовка або вентиляційна камера. Це допоможе йому працювати більш ефективно, що може заощадити енергію та гроші.

Поради щодо зберігання їжі в холодильнику

Холодильники дозволяють нам довше зберігати продукти свіжими. Але тільки той факт, що продукти знаходяться в холодильнику, не означає, що ви можете зберігати їх нескінченно довго. Нижче наведено кілька порад щодо забезпечення безпеки продуктів в холодильнику.

Уникайте скупченості

Залиште достатньо місця між предметами, щоб повітря могло циркулювати та підтримувати їжу при належній температурі.

Уникайте скупченості продуктів при зберіганні в холодильнику Getty

Читайте етикетки

Дотримуйтесь інструкцій на упаковці харчових продуктів і переконайтеся, що швидко охолодили всі продукти, які цього потребують. Відмовтеся від будь-якої їжі, яка могла бути помилково залишено поза холодильником занадто довго.

Викидайте зіпсовані продукти

Якщо на їжі є цвіль, неприємний запах або інші ознаки псування - або якщо ви просто підозрюєте, що це могло зіпсуватися, - негайно відмовтеся від неї.

Відокремте продукти високого ризику

Зберігайте продукти, які найбільш ймовірно забруднюють інші продукти - сире м'ясо, птахів та рибу - у поліетиленових пакетах, мисках або каструлях на нижній полиці вашого холодильника, де краплі не будуть забруднювати будь-які інші продукти.

Їжте продукти з холодильника швидко

Чим довше продукти зберігаються в вашому холодильнику, тим більша ймовірність того, що на них виростуть мікроорганізми. Тому регулярно переглядайте вміст вашого холодильника та викидайте будь-які продукти, що викликають у вас сумніви.

Дотримуйтесь цих інструкцій по використанню. Продукти, які можна заморозити, заморозьте, якщо ви не впевнені, що з'їсте їх в такі строки:

Сирі яйця можуть зберігатися в холодильнику не більше 5 тижнів Getty

Сирий фарш: 1-2 дня

Домашні птахи, риба або молюски: 1-2 дня

Сирий стейк, телятина, баранина або свинина: від 3 до 5 днів

М'ясні залишки: від 3 до 4 днів

Готові продукти, такі як м'ясні делікатеси та салат з макаронів: від 3 до 5 днів

Сирі яйця (в шкаралупі): від 4 до 5 тижнів

Майонез (відкритий): 2 місяці

Дивіться на годинник

Вийнявши продукти з холодильника, ніколи не залишайте їх при кімнатній температурі понад дві години.

Кращий спосіб почистити холодильник

Тримайте холодильник у чистоті, щоб зберегти їжу в безпеці. Це включає в себе негайне знищення будь-яких розливів або витоків в холодильнику. Рідини, які капають з продуктів, можуть містити бактерії та поширювати їх на інші продукти.

Крім того, плануйте ретельно чистити холодильник один раз на місяць. Робіть це, прибираючи предмети з кожної полиці та з кожного ящика, також протираючи полиці та ящики. Потім очистіть пилососом або витріть металеві котушки, які знаходяться позаду й під холодильником. Якщо ці котушки будуть покриті пилом та брудом, ваш холодильник стане менш ефективним.

З регулярним прибиранням та обслуговуванням ви можете зберегти холодильник у відмінному стані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, свіже м'ясо, кісточки яблук, квасоля, картопля - ось тільки декілька продуктів, які можна вживати тільки після термічної обробки.

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