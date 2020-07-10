Пробіотики: озвучено користь для здоров'я та список продуктів
Пробіотики – це корисні бактерії, які живуть в кишківнику й поліпшують загальний стан організму. Вони полегшують травлення і засвоєння поживних речовин, а також зміцнюють імунну систему.
Якщо кишкова флора порушена, що зазвичай відбувається після прийому антибіотиків або під час нездорового харчування, людина стає чутливішою до захворювань, повідомляє tuasaude.com.
Основні переваги пробіотиків:
Необхідні для лікування та профілактики захворювань кишківника (коліт, синдром подразненого кишківника, хвороба Крона);
Борються з раком, кандидозом, гемороєм і інфекціями сечовивідних шляхів;
Поліпшують травлення і знижують кислотність;
Допомагають позбутися закрепів і діареї, регулюють кишковий транзит;
Збільшують поглинання поживних речовин (вітамін B, кальцій і залізо);
Зміцнюють імунну систему за рахунок збільшення вироблення макрофагів – захисних клітин організму;
Запобігають розмноженню шкідливих бактерій в кишківнику;
Допомагають перетравлювати лактозу, особливо у людей з непереносимістю цього компонента;
Потрібні для профілактики ожиріння, високого рівня холестерину і гіпертонії;
Запобігають харчовій алергії;
Допомагають поліпшити настрій, оскільки був виявлений прямий зв'язок між балансом кишкової флори і зменшенням депресії та занепокоєння;
Здатні поліпшити стан людини при аутизмі (деякі дослідження показують, що є користь не тільки на шлунково-кишковому рівні, а й на поведінковому, пов'язана зі здатністю концентруватися і слухати).
Продукти, багаті на пробіотики
Натуральний йогурт: основне і найпростіше джерело пробіотиків. Також існують його ароматизовані версії, які містять корисні бактерії;
Кефір: продукт, ферментований дріжджами і бактеріями, схожий на йогурт, але в ньому більше пробіотиків;
Ферментоване молоко: спеціальний продукт, який містить лактобацили, додані на виробництві;
Комбуча: ферментований напій, також відомий як чайний гриб.
Східні соєві продукти та овочі (місо, натто, темпе і кімчі);
Квашена капуста;
Солоні огірки;
Закваска: жива культура, що складається з дріжджів і бактерій.
На додаток до цього, деякі сири також можуть містити живі культури мікроорганізмів з пробіотичними властивостями, тому важливо ознайомитися з харчовим маркуванням, щоб підтвердити, чи містить цей тип сиру бактерії.
Для підтримання здорової кишкової флори бажано вживати не менше 1 харчового пробіотика на день, особливо після прийому антибіотиків.
Різниця між пробіотиками та пребіотиками
У той час як пробіотики є здоровими бактеріями, які населяють кишечник, пребіотики – це волокна, які слугують для них їжею, сприяючи виживанню та розмноженню. Деякими прикладами природних пребіотиків є вівсяна каша, цибуля, часник і зелений банан.
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