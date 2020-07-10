Пробиотики: озвучена польза для здоровья и список продуктов

Елена Козлова FoodOboz 16:00, 10.07.2020

Пробиотики – это полезные бактерии, которые живут в кишечнике и улучшают общее состояние организма. Они облегчают пищеварение и усвоение питательных веществ, а также укрепляют иммунную систему.

Если кишечная флора нарушена, что обычно происходит после приема антибиотиков или во время нездорового питания, человек становится более чувствительным к заболеваниям, сообщает tuasaude.com.

Основные преимущества пробиотиков:

  1. Необходимы для лечения и профилактики заболеваний кишечника (колит, синдром раздраженного кишечника, болезнь Крона);

  2. Борются с раком, кандидозом, геморроем и инфекциями мочевыводящих путей;

  3. Улучшают пищеварение и снижают кислотность;

  4. Помогают избавиться от запоров и диареи, регулируют кишечный транзит;

  5. Увеличивают поглощение питательных веществ (витамин B, кальций и железо);

  6. Укрепляют иммунную систему за счет увеличения выработки макрофагов – защитных клеток организма;

  7. Предотвращают размножение вредных бактерий в кишечнике;

  8. Помогают переваривать лактозу, особенно у людей с непереносимостью этого компонента;

  9. Нужны для профилактики ожирения, высокого уровня холестерина и гипертонии;

  10. Предотвращают пищевую аллергию;

  11. Помогают улучшить настроение, поскольку была обнаружена прямая связь между балансом кишечной флоры и уменьшением депрессии и беспокойства;

  12. Способны улучшить состояние человека при аутизме (некоторые исследования показывают, что есть польза не только на желудочно-кишечном уровне, но и на поведенческом, связанная со способностью концентрироваться и слушать).

Продукты, богатые пробиотиками

  • Натуральный йогурт: основной и самый простой источник пробиотиков. Также существуют его ароматизированные версии, которые содержат полезные бактерии;

  • Кефир: продукт, ферментированный дрожжами и бактериями, похожий на йогурт, но в нем больше пробиотиков;

  • Ферментированное молоко: специальный продукт, который содержит лактобациллы, добавленные на производстве;

  • Комбуча: ферментированный напиток, также известный как чайный гриб.

  • Восточные соевые продукты и овощи (мисо, натто, темпе и кимчи);

  • Квашеная капуста;

  • Соленые огурцы;

  • Закваска: живая культура, состоящая из дрожжей и бактерий.

В дополнение к этому, некоторые сыры также могут содержать живые культуры микроорганизмов с пробиотическими свойствами, поэтому важно ознакомиться с пищевой маркировкой, чтобы подтвердить, содержит ли этот тип сыра бактерии.

Для поддержания здоровой кишечной флоры желательно употреблять не менее 1 пищевого пробиотика в день, особенно после приема антибиотиков.

Разница между пробиотиками и пребиотиками

В то время как пробиотики являются здоровыми бактериями, которые населяют кишечник, пребиотики – это волокна, которые служат для них пищей, способствуя выживанию и размножению. Некоторыми примерами природных пребиотиков являются овсяная каша, лук, чеснок и зеленый банан.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как ускорить обмен веществ. К продуктам, которые этому способствуют, прежде всего относятся чай, кофе и специи (корица, имбирь или перец чили).

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