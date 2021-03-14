11 продуктів, які можна зберігати на кухні вічно

Чи знаєте ви, що деякі продукти можна зберігати практично все життя? І що з часом їхня якість не погіршується? Якщо знаєте – добре. Якщо ні, цей матеріал саме для вас.

Редакція FoodOboz розповідає про продукти, які можуть дуже довго зберігатися на вашій кухні.

Мед. Вчені заявили, що мед – це єдиний продукт у світі, який не має терміну придатності. Вони пояснюють це низьким вмістом води і дуже високою концентрацією вуглеводів (глюкози, фруктози і сахарози), за рахунок чого мед є несприятливим середовищем для розвитку мікроорганізмів. До речі, висновки вчених підтверджують і археологи: в 2015 році в Єгипті в одній із гробниць знайшли мед, якому було більше 3 тисяч років. Він був їстівний.

Сіль. Незважаючи на те, що сіль схильна до вбирання вологи й ароматів, її термін придатності необмежений. Головне – зберігати її в правильних умовах. Тобто в темному, сухому і прохолодному місці. Для захисту від вогкості продукт можна пересипати в керамічні або пластмасові ємності з тугими кришками. Важливий момент: ідеться тільки про звичайну сіль. У йодованої солі термін придатності лише один рік.

Цукор. Тут працює той самий принцип, що і з сіллю: зберігати в темному, сухому і прохолодному місці в керамічному, скляному або пластиковому посуді з тугою кришкою.

Борошно. Вибираючи місце для зберігання, майте на увазі, що борошно не любить сонце, вогкість і перепади температури. Крім того, борошно не любить сусідства з пахучими продуктами. Ідеальними умовами для зберігання продукту є герметичний посуд зі щільними кришками, щоб запобігти появі в борошні різних жучків. Для цієї ж мети до контейнеру з борошном можна покласти лавровий лист: комахи не люблять цей запах.

Рис. У разі грамотного зберігання рис не втрачає своїх властивостей більш ніж 30 (!) років. Ідеальні умови для рису (втім, як і для багатьох інших круп) – низька температура. Однак це стосується лише білого рису. Бурий рис можна зберігати до 1,5 року.

Сода. Зберігати соду можна все життя, своїх властивостей вона не втрачає. До речі, її використовують не тільки в кулінарії – як розпушувач і харчову добавку – але й у господарстві. Сода може замінити зубний і пральний порошок, годиться для очищення різних поверхонь і приготування розчинів для полоскання горла і носа, що полегшують перебіг простуди.

Макарони. Всі види макаронних виробів без харчових добавок можна зберігати щонайменше 5-10 років. Ідеальні умови для них – це сухе і темне місце. Причому, чим сухіше приміщення, тим довше зберігатимуться макарошки.

Боби. Всі види бобових можуть зберігатися більше ніж десяток років. Щоправда, для цього їх необхідно тримати абсолютно сухими в герметичних контейнерах у прохолодному темному місці.

Алкоголь. Але не весь. Вино, віскі, ром і лікер можна зберігати досить довго, оскільки чим старше вони стають, тим глибший вони мають смак. А ось горілку не рекомендують зберігати тривалий час, термін реалізації і вживання залежить від виробника і якості спирту. Крім того, категорично заборонено зберігати пиво більше від зазначеного терміну придатності: таким продуктом дуже легко отруїтися.

Оцет. Термін зберігання всіх видів оцту може тривати вічно. Висока концентрація кислот у цьому продукті запобігає появі в ньому шкідливої мікрофлори і перешкоджає розмноженню бактерій.

Бульйонні кубики. Через те, що в бульйонних кубиках міститься дуже велика кількість солі (найкращого, як відомо, консерванту), цей продукт може "жити" на вашій кухні близько 10 років. Харчові добавки зі смаком курки або яловичини, звісна річ, не замінять справжнього м'ясного продукту. Але допоможуть зробити смачний і ароматний бульйон, коли під рукою немає м'яса.

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