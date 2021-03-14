11 продуктов, которые можно хранить на кухне вечно

Знаете ли вы, что некоторые продукты можно хранить практически всю жизнь? И что со временем их качество не ухудшается? Если знаете – хорошо. Если нет, этот материал именно для вас.

Редакция FoodOboz рассказывает о продуктах, которые могут очень долго храниться на вашей кухне.

Мед. Ученые заявили, что мед – это единственный продукт в мире, который не имеет срока годности. Они объясняют это низким содержанием воды и очень высокой концентрацией углеводов (глюкозы, фруктозы и сахарозы), за счет чего мед является неблагоприятной средой для развития микроорганизмов. Кстати, выводы ученых подтверждают и археологи: в 2015 году в Египте в одной из гробниц нашли мед, которому было больше 3 тысяч лет. Он был съедобен.

Соль. Несмотря на то, что соль склонна к впитыванию влаги и ароматов, ее срок годности неограничен. Главное – хранить ее в правильных условиях. То есть в темном, сухом и прохладном месте. Для защиты от сырости продукт можно пересыпать в керамические или пластмассовые емкости с тугими крышками. Важный момент: речь идет только об обычной соли. У йодированной соли срок годности всего один год.

Сахар. Здесь работает тот же принцип, что и с солью: хранить в темном, сухом и прохладном месте в керамической, стеклянной или пластиковой посуде с тугой крышкой.

Мука. Выбирая место для хранения, учитывайте, что мука не любит солнце, сырость и перепады температуры. Кроме того, мука не любит соседства с пахучими продуктами. Идеальными условиями для хранения продукта являются герметичные емкости с плотными крышками, чтобы предупредить появление в муке разных жучков. Для этой же цели в контейнер с мукой можно положить лавровый лист: насекомые не любят этот запах.

Рис. При грамотном хранении рис не теряет своих свойств больше 30 (!) лет. Идеальные условия для риса (впрочем, как и для многих других круп) – низкая температура. Однако это касается только белого риса. Бурый рис можно хранить до 1,5 лет.

Сода. Хранить соду можно всю жизнь, своих свойств она не теряет. Кстати, ее используют не только в кулинарии – в качестве разрыхлителя и пищевой добавки – но и в хозяйстве. Сода может заменить зубной и стиральный порошок, годится для очищения различных поверхностей и приготовления растворов для полоскания горла и носа, облегчающих течение простуды.

Макароны. Все виды макаронных изделий без пищевых добавок можно хранить минимум 5-10 лет. Идеальные условия для них – это сухое и темное место. Причем, чем суше помещение, тем дольше будут храниться макарошки.

Бобы. Все виды бобовых могут храниться более десяти лет. Правда, для этого их нужно держать абсолютно сухими в герметичных контейнерах в прохладном темном месте.

Алкоголь. Правда, не весь, Вино, виски, ром и ликер можно хранить довольно долго, поскольку чем старше они становятся, тем глубже у них становится вкус. А вот водка не рекомендуют длительно хранить, срок реализации и употребления зависит от производителя и определяется качеством спирта. Кроме того, категорически запрещено хранить пиво больше указанного срока годности: таким продуктом очень легко отравиться.

Уксус. Срок хранения всех видов уксуса может длиться вечно. Высокая концентрация кислот в этом продукте предупреждает появление в нем зловредной микрофлоры и препятствует размножению бактерий.

Бульонные кубики. Из-за того, что в бульонных кубиках содержится очень большое количество соли (лучшего, как известно, консерванта), этот продукт может "жить" на вашей кухне около 10 лет. Пищевые добавки со вкусом курицы или говядины, конечно, не заменят настоящий мясной продукт. Но помогут сделать вкусный и ароматный бульон, когда под рукой нет мяса.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о продуктах, которые всегда должны быть на каждой кухне: как в холодильнике, так и на полках в шкафу.