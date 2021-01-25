Рецепт дня: омлет у мікрохвильовці за 5 хвилин
Сніданок за п'ять хвилин – не міф з Інтернету, а цілком реальна річ. Пропонуємо вам перевірити цю теорію прямо зараз.
У нашій рубриці "Рецепт дня" ми продовжуємо розповідати вам про максимально прості страви, з приготуванням яких здатна впоратися навіть мала дитина. Сьогодні на порядку денному – омлет у мікрохвильовці.
На одну порцію знадобиться:
яйця – 2 шт.
молоко або вершки – 3 ст. л.
болгарський перець – половинка
зелена цибуля – 2 пера
бекон – 2 скибочки
сіль, перець – на смак
Як готувати:
Яйця збити разом із вершками у великій чашці.
Додати дрібно нарізаний перець, цибулю та бекон. Посолити, поперчити, перемішати.
Поставити в мікрохвильовку. Запікати при максимальній потужності (800 ват) 3-4 хвилини.
Подавати гарячим, за бажанням можна посипати тертим сиром і дрібно рубаною зеленню.
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