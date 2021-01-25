Рецепт дня: омлет у мікрохвильовці за 5 хвилин

Маша Сердюк FoodOboz 06:09, 25.01.2021

Сніданок за п'ять хвилин – не міф з Інтернету, а цілком реальна річ. Пропонуємо вам перевірити цю теорію прямо зараз.

У нашій рубриці "Рецепт дня" ми продовжуємо розповідати вам про максимально прості страви, з приготуванням яких здатна впоратися навіть мала дитина. Сьогодні на порядку денному – омлет у мікрохвильовці.

На одну порцію знадобиться:

  • яйця – 2 шт.

  • молоко або вершки – 3 ст. л.

  • болгарський перець – половинка

  • зелена цибуля – 2 пера

  • бекон – 2 скибочки

  • сіль, перець – на смак

В омлет можна додати дрібно різані овочі, бекон або лосось.
Elise Bauer and Guy Michelier / Simply Recipes

Як готувати:

  1. Яйця збити разом із вершками у великій чашці.

  2. Додати дрібно нарізаний перець, цибулю та бекон. Посолити, поперчити, перемішати.

  3. Поставити в мікрохвильовку. Запікати при максимальній потужності (800 ват) 3-4 хвилини.

  4. Подавати гарячим, за бажанням можна посипати тертим сиром і дрібно рубаною зеленню.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати яйця пашот на сніданок. А також ділився рецептом улюбленого морозива новообраного президента США Джо Байдена.

Коментувати
FoodOboz

Дивіться також

У Зеленського заговорили про економічне зростання України в 2021 році

Помер брат Ріната Ахметова

Зеленський показав, як почався його день народження. Фото

Мирослав Гай: Кремль активізується на телеканалах України

Безвідповідальність пацанів з "95-го кварталу" загрожує національній безпеці