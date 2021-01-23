Улюблена їжа Джо Байдена: страва, яку можна приготувати вдома

Про харчові звички Дональда Трампа написано багато текстів. Ні для кого не секрет, що колишній президент США дикий фанат фаст-фуду: обожнює бургери, картоплю фрі (яку, до речі, називав секретом свого розкішного волосся) і солодку газовану воду (для замовлення якої у нього в кабінеті була спеціальна червона кнопка) і ніколи не відмовиться від шматка шоколадного торта.

Але що любить новообраний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден? Про це відомо набагато менше, пише Yahoo Life.

Як виявилося, гастрономічні вподобання Байдена досить скромні. Він обожнює пасту в червоному соусі та морозиво. Щодо пасти залишаються питання (поки ще невідомо, яку саме пасту любить Байден – звичайну в томатному соусі чи ситну на кшталт болоньєзе), а от з морозивом усе дуже ясно.

"Я не п'ю. Я не курю. Але я їм багато морозива", – повідомив Байден у 2016 році.

Його слова підтверджують витрати на передвиборну кампанію. За інформацією видання Eater, у квітні президентська кампанія Байдена витратила на морозиво 10 тисяч доларів. На ці гроші Байден накупив морозива як подарунок виборцям і спонсорам.

Байден обожнює морозиво зі смаком солоного арахісу. Джерело: Saul Loeb/Getty Images

Відповіддю на питання, який смак морозива у Байдена є найулюбленішим, американські журналісти називають твіт, який президент опублікував наприкінці вересня. У власному мікроблозі Байден виклав фотографію морозива зі смаком солоного арахісу та шоколадними крихтами, назвавши цей десерт своїм особистим "підсилювачем продуктивних потужностей".

Розповідаємо, як приготувати арахісовий пломбір у домашніх умовах.

Знадобиться:

молоко – 400 мл

вершки 33% жирності – 200 мл

солона арахісова паста – 100 г

цукрова пудра – 30 г

жовток – 2 шт.

чорний шоколад – 1 плитка

Як готувати:

У каструлі змішати молоко з арахісовою пастою. Довести суміш до кипіння. Жовтки перемішати з цукровою пудрою. Тоненькою цівкою влити трохи арахісово-молочної суміші в жовтки, інтенсивно помішуючи. Потім вилити нагріті жовтки в решту молока і довести на маленькому вогні до загустіння. Маса має стати густою, наче крем. Остудити суміш. Окремо збити охолоджені вершки до кремового стану і потроху ввести їх в арахісову масу. Шоколад подробити і вмішати в молочно-арахісову суміш. Перекласти суміш у контейнер і поставити в морозилку. Що пів години діставати і перемішувати суміш ложкою або перебивати блендером.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що Байден після Трампа влаштував "переворот" в Овальному кабінеті, розпорядившись прибрати і додати деякі елементи декору, портрети, погруддя та інші предмети.

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