Рецепт: курка з овочами в воці
OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з рецептами простих і смачних страв. Сьогодні пропонуємо приготувати курку з овочами в воці від фудблогера roman_s_edoy.
"Курку можна прибрати - і буде щастя веганам. А ще можна додати гриби. А ще можна зробити з рибою та морепродуктами. Коротше, можна експериментувати як завгодно. Але зупинюся на першому варіанті та покажу принципи.
⠀
В ідеалі, потрібно готувати в воці, але не у всіх він є. Тут на допомогу прийде глибока сковорідка, бажано чавунна. Інакше буде важко розмішувати. А ще потрібно все дрібно порізати соломкою, щоб не згоріло. Використовував готовий соус Uncle Bean ", - уточнює Роман.
⠀
Складові
на 4 порції
Локшина для вока 200-250 г
Курка 400 г
Болгарський перець жовтий та червоний по 1 шт
Лук червоний 1 середня шт
Морква 1 шт
Соус теріякі 150-200 г
Кунжут -30 г
Приготування
Курку нарізати на кубики по 1 см.
Перець нарізати соломкою. Моркву натерти на тертці. Цибулю нарізати півкільцями.
Спочатку обсмажити курку на розігрітій олії. У цей момент закинути варитися локшину.
Як тільки курка підрум'янилася, додати туди моркву. Посмажити хвилину. Потім закинути перець і червону цибулю.
Залити 1/2 соусом теріякі та трохи тушкувати, поки вариться локшина.
Додати локшину і добре прогріти. Залити ще половину терияки. Посипати кунжутом і насолоджуватися!