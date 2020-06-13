OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с рецептами простых и вкусных блюд. Сегодня предлагаем приготовить курицу с овощами в воке от фудблогера roman_s_edoy.

"Курицу можно убрать - и будет счастье веганам. А ещё можно добавить грибы. А ещё можно сделать с рыбой и морепродуктами. Короче, можно экспериментировать как угодно. Но остановлюсь на первом варианте и покажу принципы.

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В идеале, нужно готовить в воке, но не у всех он есть. Тут на помощь придет глубокая сковородка, желательно чугунная. Иначе будет тяжело мешать. А ещё нужно все мелко порезать соломкой, чтобы не сгорело. Использовал готовый соус Uncle Bean" , - уточняет Роман.

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https://www.instagram.com/p/CApV87gq2Zr/

Ингредиенты

на 4 порции

Лапша для вока 200-250 г

Курица 400 г

Болгарский перец желтый и красный по 1 шт

Лук красный 1 средняя шт

Морковь 1 шт

Соус терияки 150-200 г

Кунжут -30 г

Приготовление