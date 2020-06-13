Рецепт: курица с овощами в воке
OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с рецептами простых и вкусных блюд. Сегодня предлагаем приготовить курицу с овощами в воке от фудблогера roman_s_edoy.
"Курицу можно убрать - и будет счастье веганам. А ещё можно добавить грибы. А ещё можно сделать с рыбой и морепродуктами. Короче, можно экспериментировать как угодно. Но остановлюсь на первом варианте и покажу принципы.
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В идеале, нужно готовить в воке, но не у всех он есть. Тут на помощь придет глубокая сковородка, желательно чугунная. Иначе будет тяжело мешать. А ещё нужно все мелко порезать соломкой, чтобы не сгорело. Использовал готовый соус Uncle Bean" , - уточняет Роман.
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Ингредиенты
на 4 порции
Лапша для вока 200-250 г
Курица 400 г
Болгарский перец желтый и красный по 1 шт
Лук красный 1 средняя шт
Морковь 1 шт
Соус терияки 150-200 г
Кунжут -30 г
Приготовление
Курицу нарезать на кубики по 1см.
Перец нарезать соломкой. Морковь натереть на терке. Лук нарезать полукольцами.
Сначала обжарить курицу на разогретом масле. В этот момент закинуть вариться лапшу.
Как только курица подрумянилась, добавить туда морковь. Пожарить минуту. После закинуть перец и красный лук.
Залить 1/2 соусом терияки и немного тушить, пока варится лапша
Добавить лапшу и хорошо прогреть. Залить ещё половину терияки. Посыпать кунжутом и наслаждаться!