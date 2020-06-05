Рецепт: овочевий салат із запеченим перцем та адигейським сиром

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Сьогодні пропонуємо ароматний салат від фудблогера @ the_ksusha, рецепт якого вона виклала на своїй сторінці в інстаграм в перший день літа.

https://www.instagram.com/p/CA-JN2BAYYh/

"У моєму блозі, - пише відомий фудблогер, - представлено багато різних салатів з куркою, сиром, морепродуктами та м'ясом, якими ви можете поласувати у вечірній час, і тоді не доведеться" віддавати вечерю ворогові "!

Що стосується сьогоднішнього салату, то це справжня синергія смаків, вітамінів і користі!

Тут і ароматний базилік, і солодкий печений перець, і соковита ніжна цибуля, і медові томати!

А завершує композицію одна з моїх улюблених заправок на основі базиліка та бальзамічного соусу!

Для приготування салату нам знадобиться:

Болгарський перець - 2 шт.

Адигейський сир - кількість за бажанням

Часник - 2зуб.

Салат мікс - 60гр.

Помідори - 3-4шт.

Кримська (ялтинська) цибуля - 1/3 шт.

⠀ Для заправки:

Оливкова олія - 80мл.

Зелений базилік - жменя

Яблучний оцет - 1ст.л.

Бальзамик крем - 1ч

Часник - 1зуб.

Сіль щіпка

Насамперед запікаємо перець!

Для цього ріжемо його навпіл, очищаємо від перетинок і насіння, викладаємо на деко зрізом вниз, скроплюємо оливковою олією і відправляємо на 35 хвилин в розігріту до 200 градусів духовку.

По готовності дістаємо перець, перекладаємо в миску, щільно накриваємо її кришкою і даємо охолонути.

Після цього перець буде добре чиститися.

Очищаємо перець і нарізаємо його на тонкі смужки.

Тепер готуємо заправку!

Для цього кладемо в блендер всі інгредієнти для неї та подрібнюємо.

Пробуємо, якщо треба, досолюємо або додаємо трохи цукру або меду.

Далі беремо сир, нарізаємо його на шматочки, товщиною близько 1см та обсмажуємо з двох боків до рум'яної скоринки на сковороді з невеликою кількістю масла.

Сир вийде ароматним, якщо попередньо в цьому маслі обсмажити роздавлений часник.

Тепер можна збирати салат! У салатницю викладаємо салатний мікс, нарізаємо помідори, печений перець, цибулю, нарізану пір'ям, і смажений сир.

Поливаємо салат нашою смачною заправкою, перемішуємо і подаємо!

Цей салат неодмінно вам сподобається! "