Рецепт: овощной салат с запеченым перцем и адыгейским сыром

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Сегодня предлагаем ароматный салат от фудблогера @ the_ksusha, рецепт которого она выложила на своей странице в инстаграм в первый день лета.

https://www.instagram.com/p/CA-JN2BAYYh/

"В моём блоге, - пишет известный фудблогер, - представлено много разных салатов с курицей, сыром, морепродуктами и мясом, которыми вы можете полакомиться в вечернее время, и тогда не придётся "отдавать ужин врагу"!

Что касается сегодняшнего салата, то это настоящая синергия вкусов, витаминов и пользы!

Здесь и ароматнейший базилик, и сладкий печёный перец, и сочный нежный лук, и медовые томаты!

А завершает композицию одна из моих любимых заправок на основе базилика и бальзамического соуса!

Для приготовления салата нам понадобится:

Болгарский перец - 2шт.

Адыгейский сыр - кол-во по желанию

Чеснок - 2зуб.

Салат микс - 60гр.

Помидоры - 3-4шт.

Крымский (ялтинский) лук - 1/3шт.

⠀ Для заправки:

Оливковое масло - 80мл.

Зелёный базилик - горсть

Яблочный уксус - 1ст.л.

Бальзамик крем - 1ч.л.

Чеснок - 1зуб.

Соль щепотка

Первым делом запекаем перец!

Для этого режем его пополам, очищаем от перепонок и семечек, выкладываем на противень срезом вниз, сбрызгиваем оливковым маслом и отправляем на 35 минут в разогретую до 200 градусов духовку.

По готовности достаём перец, перекладываем в миску, плотно накрываем ее крышкой и даём остыть.

После этого перец будет хорошо чиститься.

Очищаем перец и нарезаем его на тонкие полоски.

Теперь готовим заправку!

Для этого кладём в блендер все ингредиенты для неё и измельчаем.

Пробуем, если надо, досаливаем или добавляем немного сахара или мёда.

Далее берём сыр, нарезаем его на кусочки, толщиной около 1см. и обжариваем с двух сторон до румяной корочки на сковороде с небольшим количеством масла.

Сыр получится ароматнее, если предварительно в этом масле обжарить раздавленный чеснок.

Теперь можно собирать салат! В салатницу выкладываем салатный микс, нарезаем помидоры, печёный перец, лук, нарезанный перьями, и жареный сыр.

Поливаем салат нашей вкуснейшей заправкой, перемешиваем и подаём!

Этот салат непременно вам понравится!"