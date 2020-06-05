Рецепт: овощной салат с запеченым перцем и адыгейским сыром
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Сегодня предлагаем ароматный салат от фудблогера @ the_ksusha, рецепт которого она выложила на своей странице в инстаграм в первый день лета.
"В моём блоге, - пишет известный фудблогер, - представлено много разных салатов с курицей, сыром, морепродуктами и мясом, которыми вы можете полакомиться в вечернее время, и тогда не придётся "отдавать ужин врагу"!
Что касается сегодняшнего салата, то это настоящая синергия вкусов, витаминов и пользы!
Здесь и ароматнейший базилик, и сладкий печёный перец, и сочный нежный лук, и медовые томаты!
А завершает композицию одна из моих любимых заправок на основе базилика и бальзамического соуса!
Для приготовления салата нам понадобится:
Болгарский перец - 2шт.
Адыгейский сыр - кол-во по желанию
Чеснок - 2зуб.
Салат микс - 60гр.
Помидоры - 3-4шт.
Крымский (ялтинский) лук - 1/3шт.
⠀ Для заправки:
Оливковое масло - 80мл.
Зелёный базилик - горсть
Яблочный уксус - 1ст.л.
Бальзамик крем - 1ч.л.
Чеснок - 1зуб.
Соль щепотка
Первым делом запекаем перец!
Для этого режем его пополам, очищаем от перепонок и семечек, выкладываем на противень срезом вниз, сбрызгиваем оливковым маслом и отправляем на 35 минут в разогретую до 200 градусов духовку.
По готовности достаём перец, перекладываем в миску, плотно накрываем ее крышкой и даём остыть.
После этого перец будет хорошо чиститься.
Очищаем перец и нарезаем его на тонкие полоски.
Теперь готовим заправку!
Для этого кладём в блендер все ингредиенты для неё и измельчаем.
Пробуем, если надо, досаливаем или добавляем немного сахара или мёда.
Далее берём сыр, нарезаем его на кусочки, толщиной около 1см. и обжариваем с двух сторон до румяной корочки на сковороде с небольшим количеством масла.
Сыр получится ароматнее, если предварительно в этом масле обжарить раздавленный чеснок.
Теперь можно собирать салат! В салатницу выкладываем салатный микс, нарезаем помидоры, печёный перец, лук, нарезанный перьями, и жареный сыр.
Поливаем салат нашей вкуснейшей заправкой, перемешиваем и подаём!
Этот салат непременно вам понравится!"