Сібас в божевільній воді - рецепт дуже смачної риби

OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з рецептами простих і смачних страв, приготованих з сезонних продуктів. Сьогодні в меню пікантна риба від фудблогера Оксани @vkusno_ob_italii.

Про цю страву Оксана на своїй сторінці інстаграм повідомляє цікаві факти: "Це один з моїх улюблених способів приготувати рибку, все дуже просто і швидко, а виходить неймовірно смачно! Чому називається в божевільній воді? За однією версією, тому що в минулому при приготуванні цього рецепта рибалки додавали морську воду.

За іншою версією, тому що можна включити фантазію і до основних інгредієнтів додати те, що подобається. Я завжди додаю орегано та оливкі.Такім способом можна приготувати практично будь-яку рибку, у мене це зазвичай сібас (на фото) або дорада, також цей рецепт підійде для скумбрії.

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https://www.instagram.com/p/Bm_XVYlHFW_/

Складові

1 риба (ідеально буде з сібас або дорадо) вагою 1,2-1,5 кг або 2 по 800 гр

300гр помідорів чері

4 зубчики часнику

гострий перчик чилі (за бажанням)

петрушка

біле вино (неповна склянка)

орегано (за бажанням)

10 оливок (за бажанням)

сіль перець

оливкова олія

Приготування