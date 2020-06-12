Сібас в божевільній воді - рецепт дуже смачної риби

FoodOboz 12:00, 12.06.2020

OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з рецептами простих і смачних страв, приготованих з сезонних продуктів. Сьогодні в меню пікантна риба від фудблогера Оксани @vkusno_ob_italii.

Про цю страву Оксана на своїй сторінці інстаграм повідомляє цікаві факти: "Це один з моїх улюблених способів приготувати рибку, все дуже просто і швидко, а виходить неймовірно смачно! Чому називається в божевільній воді? За однією версією, тому що в минулому при приготуванні цього рецепта рибалки додавали морську воду.

За іншою версією, тому що можна включити фантазію і до основних інгредієнтів додати те, що подобається. Я завжди додаю орегано та оливкі.Такім способом можна приготувати практично будь-яку рибку, у мене це зазвичай сібас (на фото) або дорада, також цей рецепт підійде для скумбрії.

https://www.instagram.com/p/Bm_XVYlHFW_/

Складові

  • 1 риба (ідеально буде з сібас або дорадо) вагою 1,2-1,5 кг або 2 по 800 гр

  • 300гр помідорів чері

  • 4 зубчики часнику

  • гострий перчик чилі (за бажанням)

  • петрушка

  • біле вино (неповна склянка)

  • орегано (за бажанням)

  • 10 оливок (за бажанням)

  • сіль перець

  • оливкова олія

Приготування

  1. Рибу почистити від луски та всередині. Внутрішню порожнину посолити, покласти 2 зубчики часнику і трохи подрібненої петрушки.

  2. Змастити деко оливковою олією, викласти рибу, помідори, що розрізані навпіл, гострий перець, часник, що залишився, трохи нарубаної петрушки, оливки.

  3. Посолити, поперчити, додати неповну склянку вина і приблизно півсклянки води (щоб рідина закривала рибу до половини), посипати орегано.

  4. Полити рибу зверху тонкою цівкою оливкового масла і поставити в духовку, що розігріта до 200 градусів на 20-25 хвилин.

  5. Обробити рибу на філе та полити томатним соусом, який вийшов при запіканні.

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