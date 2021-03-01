Як приготувати тірамісу: простий рецепт італійського десерту

Ресторатор Савелій Лібкін – символ Одеси та одеської кухні. Навряд чи знайдеться бодай одна людина, яка приїхавши до Одеси, не відвідав би принаймні один з його закладів.

Сава обожнює готувати і часто ділиться рецептами своїх фірмових страв. Читачам OBOZREVATEL ресторатор розповідає, як приготувати італійський десерт тірамісу – за його словами, впоратися з цією стравою зможе будь-який чоловік, який захоче потішити свою жінку на 8 березня.

"Якщо ви думаєте, що цей легендарний десерт підвладний лише дипломованим італійським кухарям, то я маю вас переконати в іншому. Трохи повозитися, звісна річ, вам доведеться, але чого не зробиш заради коханої", – каже Лібкін.

Перед подачею посипати тірамісу просіяним какао. фото надане прес-службою Сави Лібкіна.

Знадобиться:

свіжі яйця – 3 шт.

жовток – 1 шт.

цукор – 100 г

маскарпоне – 500 г

готове печиво "Савоярді" – 300 г

еспресо – 250 мл

коньяк – 50 мл

какао – на смак

сіль – дрібка

Як готувати:

Приготувати каву. Коли еспресо буде готовий, додати ложку цукру і дати напою остигнути в невеликій мисці. Влити в каву коньяк. Білки відокремити від жовтків. Окремо збити жовтки з трьома столовими ложками цукру. Додати маскарпоне у збиті жовтки з цукром, перемішуючи знизу вгору, щоб суміш не осіла. Важливий момент: використовуйте жовтки і маскарпоне кімнатної температури. Білки охолодити. Додати в них дрібку солі. Збити білки до щільної піни і додати в них крем з маскарпоне, обережно перемішуючи знизу вгору. Зібрати тірамісу в керамічному або скляному лотку, чергуючи шари крему з печивом "Савоярді", просоченим кавою з коньяком. Накрити лоток листом пергаменту і дати йому постояти кілька годин у холодильнику. Перед подачею на стіл посипати тірамісу просіяним какао.

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