Як приготувати тірамісу: простий рецепт італійського десерту
Ресторатор Савелій Лібкін – символ Одеси та одеської кухні. Навряд чи знайдеться бодай одна людина, яка приїхавши до Одеси, не відвідав би принаймні один з його закладів.
Сава обожнює готувати і часто ділиться рецептами своїх фірмових страв. Читачам OBOZREVATEL ресторатор розповідає, як приготувати італійський десерт тірамісу – за його словами, впоратися з цією стравою зможе будь-який чоловік, який захоче потішити свою жінку на 8 березня.
"Якщо ви думаєте, що цей легендарний десерт підвладний лише дипломованим італійським кухарям, то я маю вас переконати в іншому. Трохи повозитися, звісна річ, вам доведеться, але чого не зробиш заради коханої", – каже Лібкін.
Знадобиться:
свіжі яйця – 3 шт.
жовток – 1 шт.
цукор – 100 г
маскарпоне – 500 г
готове печиво "Савоярді" – 300 г
еспресо – 250 мл
коньяк – 50 мл
какао – на смак
сіль – дрібка
Як готувати:
Приготувати каву. Коли еспресо буде готовий, додати ложку цукру і дати напою остигнути в невеликій мисці. Влити в каву коньяк.
Білки відокремити від жовтків. Окремо збити жовтки з трьома столовими ложками цукру.
Додати маскарпоне у збиті жовтки з цукром, перемішуючи знизу вгору, щоб суміш не осіла. Важливий момент: використовуйте жовтки і маскарпоне кімнатної температури.
Білки охолодити. Додати в них дрібку солі. Збити білки до щільної піни і додати в них крем з маскарпоне, обережно перемішуючи знизу вгору.
Зібрати тірамісу в керамічному або скляному лотку, чергуючи шари крему з печивом "Савоярді", просоченим кавою з коньяком. Накрити лоток листом пергаменту і дати йому постояти кілька годин у холодильнику.
Перед подачею на стіл посипати тірамісу просіяним какао.
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