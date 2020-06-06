Ревінь: 3 рецепта оригінальних пирогів від фудблогеров

Завдяки своєму кислуватому смаку черешки листя ревеню часто використовують в якості фрукта в пирогах.

Фудблогери з інстаграм допомогли визначитися з рецептами пирогів за принципом: просто, смачно, красиво. Оскільки їх автори називають свої творіння однаково "пиріг з ревенем", ми диференціювали рецепти по імені автора.

Рецепт від Жені j.testoo – шаховий

https://www.instagram.com/j.testoo

Інгредієнти

Ревінь (стебла) - 7-8 штук

Борошно - 400 грам

Вершкове масло - 250 грам

Цукор - 250 грам

Яйця - 4 штуки

Ванільний цукор - 10 грам

Розпушувач - 10 грам

Молоко - 20 грам

Сіль - щіпка

Цукрова пудра - 50 грам

Спосіб приготування

Розігріваємо духовку до 180 ° .Ревень ріжемо на однакові брусочки, приблизно по 3-4 сантиметри, складаємо в чашу і відставляємо.

https://www.instagram.com/j.testoo

Готуємо тісто

Вершкове масло кімнатної температури збиваємо міксером до пишноти і посвітлення, вводимо до нього цукор. Продовжуючи збивати, в олійно-цукрову суміш вводимо по одному яйцю і потім молоко.

Змішуємо всі сухі інгредієнти: просіяне борошно, розпушувач, сіль, ванільний цукор і об'єднуємо з сирими. Я змішувала в міксері, недовго, до об'єднання всіх інгредієнтів. У підсумку отримуємо в'язке, липке тісто.

На деко кладемо пергамент або силіконовий килимок, викладаємо тісто і розподіляємо по всій поверхні.

Брусочки ревеню викладаємо довільно, можна, як я, в шаховому порядку, злегка вдавлюючи в тісто. Зверху посипаємо заготовку цукровою пудрою. Ставимо в розігріту духовку на 40-50 хвилин, орієнтуйтеся по вашій духовці. Дістаємо готовий пиріг, даємо охолонути, їмо і насолоджуємося.

Рецепт від Олени elena_zimovskaya_cake – легкий

https://www.instagram.com/elena_zimovskaya_cake

Складові

200 гр вершкового масла

150 гр цукру

150 гр натурального йогурту

2 яйця

1-2 гр (щіпка) солі

5 гр ванільного цукру

1,5 ч.л розпушувача

250 гр борошна

Начинка

Стебла ревеню 7-8 шт

Випікати при t 180 (35-40 хв)

Рецепт тарта від Романа roman_s_edoy - божественний

"Скажу, що я не міг зупинитися. І мені було трохи соромно на пікніку просити ще шматок. Тому взяв сам :) Пиріг робиться максимально просто і швидко. Головне - щоб заповнилося весь простір ревенем. І хочу попередити: він такий божественний тільки коли їси з ванільним морозивом. Так як цукру поклали трохи, то тарт був більше кислий ніж солодкий – морозиво рятувало ".

https://www.instagram.com/roman_s_edoy/м

⠀

Складові

Листкове тісто (заморожене)

Ревінь – близько 1 кг

Кус-кус

цукор

сирний крем

1 яйце

кориця

ванільне морозиво

https://www.instagram.com/roman_s_edoy/

⠀ Приготування

На дно форми викласти пергамент, зверху – тісто. На тісто рівним шаром насипати кус-кус і цукор. Просто, щоб покрило поверхню.

Нарізати ревінь на шматки однакової довжини. Укласти їх стовпчиком.

Сирний крем змішати з яйцем. Яйце збити окремо заздалегідь.

Присипати ревінь зверху цукром і корицею. Зверху рівномірно розподілити половину крем Чизай, змішаного з яйцем.

Поставити в духовку на 45 хвилин при 200 С. За 5 хвилин до закінчення випікання намазати іншою частиною крем Чизай.

Дістати, додати ванільне морозиво і насолоджуватися.

⠀