Ревень: 3 рецепта оригинальных пирогов от фудблогеров

FoodOboz 17:00, 6.06.2020

Благодаря своему кисловатому вкусу черешки листьев ревеня часто используют в качестве фрукта в пирогах.

Фудблогеры из инстаграм помогли определиться с рецептами пирогов по принципу: просто, вкусно, красиво. Поскольку их авторы называют свои творения одинаково "пирог с ревенем", мы дифференцировали рецепты по имени автора.

Рецепт от Жени j.testoo – шахматный

https://www.instagram.com/j.testoo

Ингредиенты

  • Ревень (стебли) - 7-8 штук

  • Мука - 400 грамм

  • Сливочное масло - 250 грамм

  • Сахар - 250 грамм

  • Яйца - 4 штуки

  • Ванильный сахар - 10 грамм

  • Разрыхлитель - 10 грамм

  • Молоко - 20 грамм

  • Соль - щепотка

  • Сахарная пудра - 50 грамм

Способ приготовления

Разогреваем духовку до 180°.Ревень режем на одинаковые брусочки, примерно по 3-4 сантиметра, складываем в чашу и отставляем.

https://www.instagram.com/j.testoo

Готовим тесто

  • Сливочное масло комнатной температуры взбиваем миксером до пышности и посветления, вводим к нему сахар. Продолжая взбивать, в маслянно-сахарную смесь вводим по одному яйца и потом молоко.

  • Смешиваем все сухие ингредиенты, просеянную муку, разрыхлитель, соль, ванильный сахар и объединяем с сырыми. Я смешивала в миксере, недолго, до объединения всех ингридиентов. В итоге получаем вязкое, липкое тесто.

  • На противень кладём пергамент или силиконовый коврик, выкладываем тесто и распределяем по всей поверхности.

  • Брусочки ревеня выкладываем произвольно, можно, как я, в шахматном порядке, слегка вдавливая в тесто. Сверху посыпаем заготовку сахарной пудрой. Ставим в разогретую духовку на 40-50 минут, ориентируйтесь по вашей духовке. Достаём готовый пирог, даём остыть, едим и наслаждаемся.

Рецепт от Елены elena_zimovskaya_cake – легкий

https://www.instagram.com/elena_zimovskaya_cake

Ингредиенты

  • 200 гр сливочного масла

  • 150 гр сахара

  • 150 гр натурального йогурта

  • 2 яйца

  • 1-2 гр (щепотка) соли

  • 5 гр ванильного сахара

  • 1,5 ч.л разрыхлителя

  • 250 гр муки

Начинка

Стебли ревеня 7-8 шт

Выпекать при t 180 (35-40 мин)

Рецепт тарта от Романа roman_s_edoy - божественный

"Скажу, что я не мог остановиться. И мне было немного стыдно на пикнике просить ещё кусок. Поэтому взял сам:) Пирог делается максимально просто и быстро. Главное - чтобы заполнилось все пространство ревенем. И хочу предупредить: он такой божественный только когда ешь с ванильным мороженым. Так как сахара положили немного, то тарт был больше кислый чем сладкий – мороженое спасало".

https://www.instagram.com/roman_s_edoy/

Ингредиенты

  • Слоеное тесто (замороженное)

  • Ревень – около 1 кг

  • Кус-кус

  • Сахар

  • Творожный крем

  • 1 яйцо

  • Корица

  • Ванильное мороженое

https://www.instagram.com/roman_s_edoy/

⠀ Приготовление

  • На дно формы выложить пергамент, сверху – тесто. На тесто ровным слоем насыпать кус-кус и сахар. Просто, чтобы покрыло поверхность.

  • Нарезать ревень на куски одинаковой длины. Уложить их столбиком.

  • Творожный крем смешать с яйцом. Яйцо взбить отдельно заранее.

  • Присыпать ревень сверху сахаром и корицей. Сверху равномерно распределить половину крем чиза, смешанного с яйцом.

  • Поставить в духовку на 45 минут при 200 С. За 5 минут до окончания выпекания намазать остальной частью крем чиза.

  • Достать, добавить ванильное мороженое и наслаждаться.

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