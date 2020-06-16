Риба з соусом тартар від популярного фудблогера

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Сьогодні пропонуємо рибу з соусом тартар від фудблогера @the_ksusha, рецепт якого вона виклала на своїй сторінці в інстаграм: "Це дуже відомий всім соус, який підходить практично до будь-якої риби! У моїй страві я використовувала філе зубатки, але ви можете взяти ту рибу, яку любите! Цей соус підійде як до тріски, так і до лососю.С чим подавати цю страву вирішувати вам, а я, як любитель всього полегшеного, подала її з салатом мікс. Та до того ж, літо на дворі, не забувайте про це!"

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Для соусу тартар:

Яйце - 1шт.

Рослинна олія без запаху - 120мл.

Дижонська гірчиця - 2ч.л.

Жовток варений - 2шт.

Зелені оливки - 5шт.

Каперси - 5шт.

Маринований огірочок корнішон - 3шт.

Часник - 1зуб.

Сік лимона - 1/3 шт.

Чорний перець

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Спочатку готуємо соус Тартар!

Для цього в миску розбиваємо яйце, вливаємо олію, кришимо варені жовтки, додаємо гірчицю і збиваємо цю масу блендером до утворення емульсії. Далі додаємо в соус дрібно рубаний огірочок, оливки та каперси. Потім видавлюємо зубчик часнику, сік лимона, перчимо соус і ще раз злегка пробиваємо масу занурювальним блендером.

Тепер беремо рибний стейк, солимо, перчимо його і обсмажуємо з двох боків до готовності.

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Подаємо рибу на салаті мікс з соусом тартар, окропивши лимонним соком та посипавши кунжутом або чорним перцем.

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