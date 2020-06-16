Рыба с соусом тартар от популярного фудблогера

FoodOboz 13:00, 16.06.2020

OBOZREVATEL продолжает знакомить с рецептами простых и вкусных блюд, предложенных популярными фудлогерами.

Сегодня предлагаем рыбу с соусом тартар от фудблогера @the_ksusha, рецепт которого она выложила на своей странице в инстаграм: "Это очень известный всем соус, который подходит практически к любой рыбе! В моём блюде я использовала филе зубатки, но вы можете взять ту рыбу, что любите! Этот соус подойдёт как к самой обычной треске, так и к лососю.С чем подавать это блюдо решать вам, а я, как любитель всего облегчённого, подала ее с салатом микс. Да к тому же, лето на дворе, не забывайте об этом!"

Для соуса тартар:

  • Яйцо - 1шт.

  • Растительное масло без запаха - 120мл.

  • Дижонская горчица - 2ч.л.

  • Желток варёный - 2шт.

  • Зелёные оливки - 5шт.

  • Каперсы - 5шт.

  • Маринованный огурчик корнишон - 3шт.

  • Чеснок - 1зуб.

  • Сок лимона - 1/3шт.

  • Чёрный перец

Сначала готовим соус Тартар!

  1. Для этого в миску разбиваем яйцо, вливаем масло, крошим вареные желтки, добавляем горчицу и взбиваем эту массу блендером до образования эмульсии.

  2. Далее добавляем в соус мелко рубленный огурчик, оливки и каперсы.

  3. Затем выдавливаем зубчик чеснока, сок лимона, перчим соус и ещё раз слегка пробиваемости массу погружным блендером.

Теперь берём рыбный стейк, солим, перчим его и обжариваем с двух сторон до готовности.

Подаём рыбу на салате микс с соусом Тартар, сбрызнув лимонным соком и посыпав кунжутом или чёрным перцем.

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