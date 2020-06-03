Різ Візерспун поділилася неймовірним рецептом зеленого смузі. Відео

Голлівудська актриса Різ Візерспун на своїй сторінці в Instagram поділилася рецептом зеленого смузі, з якого починається її ранок.

"Це коктейль, який я п'ю щодня, напевно, вісім, дев'ять років, навіть не знаю. Але в ньому багато овочів, тому я використовую його замість сніданку приблизно о 10 або 11 годині ранку, а потім до 13 не почуваюся голодною", – говорить Різ у своєму відео.

Зелене смузі від Різ Візерспун Instagram

Вона зазначила, що дізналася про цей рецепт від колеги по серіалу "І всюди тліють пожежі" Керрі Вашингтон багато років тому, коли сиділи поруч одна з одною на церемонії нагородження. Тоді вони ще не були знайомі, але Різ поцікавилася, як їй вдається підтримувати свою шкіру в такому чудовому стані. І Керрі відповіла, що все завдяки напою, який поліпшив її зовнішній вигляд, а також зміцнив волосся і нігті.

Нижче представлений список необхідних інгредієнтів, хоча можна використовувати будь-яку зелень, яка є в холодильнику. Головне – наявність чогось солодкого, щоб коктейль не став занадто гірким.

Зелене смузі

Інгредієнти:

2 головки салату ромен

1/2 склянки шпинату

1/2 склянки кокосової води

1 банан

1 яблуко

1 груша

1 лимон (очищений від шкірки)

Селера (за бажанням)

Мигдальне масло (за бажанням)

Приготування:

Для цього необхідно помити і нарізати всі інгредієнти, додати кокосове молоко і подрібнити все в блендері.

Незважаючи на те, що виглядати цей напій може не дуже апетитно, за словами Різ, він надзвичайно смачний. Також в нього можна додавати протеїновий порошок, мигдальне масло або насіння льону. В цілому з цих інгредієнтів виходить 2 порції, тому другу необхідно поставити в холодильник на наступний день.

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