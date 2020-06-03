Різ Візерспун поділилася неймовірним рецептом зеленого смузі. Відео
Голлівудська актриса Різ Візерспун на своїй сторінці в Instagram поділилася рецептом зеленого смузі, з якого починається її ранок.
"Це коктейль, який я п'ю щодня, напевно, вісім, дев'ять років, навіть не знаю. Але в ньому багато овочів, тому я використовую його замість сніданку приблизно о 10 або 11 годині ранку, а потім до 13 не почуваюся голодною", – говорить Різ у своєму відео.
Вона зазначила, що дізналася про цей рецепт від колеги по серіалу "І всюди тліють пожежі" Керрі Вашингтон багато років тому, коли сиділи поруч одна з одною на церемонії нагородження. Тоді вони ще не були знайомі, але Різ поцікавилася, як їй вдається підтримувати свою шкіру в такому чудовому стані. І Керрі відповіла, що все завдяки напою, який поліпшив її зовнішній вигляд, а також зміцнив волосся і нігті.
Нижче представлений список необхідних інгредієнтів, хоча можна використовувати будь-яку зелень, яка є в холодильнику. Головне – наявність чогось солодкого, щоб коктейль не став занадто гірким.
Зелене смузі
Інгредієнти:
2 головки салату ромен
1/2 склянки шпинату
1/2 склянки кокосової води
1 банан
1 яблуко
1 груша
1 лимон (очищений від шкірки)
Селера (за бажанням)
Мигдальне масло (за бажанням)
Приготування:
Для цього необхідно помити і нарізати всі інгредієнти, додати кокосове молоко і подрібнити все в блендері.
Незважаючи на те, що виглядати цей напій може не дуже апетитно, за словами Різ, він надзвичайно смачний. Також в нього можна додавати протеїновий порошок, мигдальне масло або насіння льону. В цілому з цих інгредієнтів виходить 2 порції, тому другу необхідно поставити в холодильник на наступний день.
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