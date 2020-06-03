Риз Уизерспун поделилась невероятным рецептом зеленого смузи. Видео
Голливудская актриса Риз Уизерспун на своей странице в Instagram поделилась рецептом зеленого смузи, с которого начинается ее утро.
"Это коктейль, который я пью каждый день, наверное, восемь, девять лет, даже не знаю. Но в нем много овощей, поэтому я использую его вместо завтрака около 10 или 11 часов утра, а потом до 13 не чувствую себя голодной", – говорит Риз в своем видео.
Она отметила, что узнала об этом рецепте от коллеги по сериалу "И повсюду тлеют пожары" Керри Вашингтон много лет назад, когда сидели рядом друг с другом на церемонии награждения. Тогда они еще не были знакомы, но Риз поинтересовалась, как ей удается поддерживать свою кожу в таком чудесном состоянии. И Керри ответила, что все из-за напитка, который улучшил ее внешний вид, а также укрепил волосы и ногти.
Ниже представлен список необходимых ингредиентов, хотя можно использовать любую зелень, которая есть в холодильнике. Главное – наличие чего-то сладкого, чтобы коктейль не стал слишком горьким.
Зеленое смузи
Ингредиенты:
2 головки салата ромен
1/2 стакана шпината
1/2 стакана кокосовой воды
1 банан
1 яблоко
1 груша
1 лимон (очищенный от кожуры)
Сельдерей (по желанию)
Миндальное масло (по желанию)
Приготовление:
Для этого необходимо помыть и нарезать все ингредиенты, добавить кокосовое молоко и измельчить все в блендере.
Несмотря на то, что выглядеть этот напиток может не слишком аппетитно, по словам Риз, он чрезвычайно вкусный. Также в него можно добавлять протеиновый порошок, миндальное масло или семена льна. В целом из этих ингредиентов получается 2 порции, поэтому вторую необходимо поставить в холодильник на следующий день.
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