Розкрито корисні та небезпечні властивості абрикосів

Абрикос – це смачний фрукт, який відрізняється високим вмістом антиоксидантів і вітаміну А. Він позитивно впливає на роботу кишківника та імунну систему, а також запобігає дегенеративним захворюванням.

100 грам абрикосів (3-4 шт) містять всього лише 45 ккал. Крім того, вони підходять для діабетиків, тому що мають низький глікемічний індекс (30), повідомляє saladeprensa.org.

Властивості та переваги абрикосів

Вони мають відмінні властивості та переваги, які дозволяють підтримувати і покращувати здоров'я, а саме:

Запобігають таким захворюванням, як дегенерація сітківки, нічна сліпота або втрата зору.

Містять вітаміни А і С, які сприяють нормальному функціонуванню організму. Вітамін А захищає імунну систему, а С допомагає дітям і підліткам в процесі росту.

Високий вміст клітковини регулює роботу кишечника, що дозволяє уникнути закрепів. Також розчинна клітковина сприяє зменшенню зайвих кілограмів.

Завдяки калію допомагають боротися із затримкою рідини. Також вони знижують високий кров'яний тиск, зменшують судоми ніг і нормалізують високий рівень холестерину.

Забезпечують організм омега-9 жирними кислотами, які дозволяють поліпшити шкіру при подразненні.

Дають мінерали для формування і дозрівання еритроцитів.

Застосування

Абрикос є одним із універсальних фруктів. Його можна вживати не тільки природним чином, а й використовувати для приготування страв, салатів, напоїв та солодощів. При цьому він не призведе до набору кілограмів, так як містить мало цукру.

Також абрикоси застосовуються в косметичній промисловості. Вони забезпечують омега-9 жирні кислоти, які сприяють поліпшенню зовнішнього вигляду шкіри, надаючи їй м'якість.

Протипоказання

Людям, які мають алергію на латекс, не слід вживати абрикоси, так як вони можуть давати перехресні реакції. Тим, хто страждає від каменів у нирках, потрібно їсти їх помірно, оскільки абрикоси містять щавлеву кислоту, яка призводить до погіршення ситуації.

Також слід бути обережними зі споживанням їхнього насіння, яке використовується в якості протиракового засобу. Існує ймовірність отруєння через вплив ціаніду, який в них міститься.

Тим, хто страждає від гастроентериту або будь-якої проблеми з травленням, слід уникати абрикосів до повного одужання, оскільки вони є сильним проносним засобом і можуть ускладнити зниження діареї.

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