Раскрыты полезные и опасные свойства абрикосов

Абрикос – это вкусный фрукт, который отличается высоким содержанием антиоксидантов и витамина А. Он оказывает положительное влияние на работу кишечника и иммунную систему, а также предотвращает дегенеративные заболевания.

100 грамм абрикосов (3-4 шт) содержат всего лишь 45 ккал. Кроме того, они подходят для диабетиков, потому что имеют низкий гликемический индекс (30), сообщает saladeprensa.org.

Свойства и преимущества абрикосов

Они имеют отличные свойства и преимущества, которые позволяют поддерживать и улучшать здоровье, а именно:

Предотвращают такие заболевания, как дегенерация сетчатки, ночная слепота или потеря зрения.

Содержат витамины А и С, которые способствуют нормальному функционированию организма. Витамин А защищает иммунную систему, а С помогает детям и подросткам в процессе роста.

Высокое содержание клетчатки регулирует работу кишечника, что позволяет избежать запоров. Также растворимая клетчатка способствует уменьшению лишних килограммов.

Благодаря калию помогают бороться с задержкой жидкости. Также они снижают высокое кровяное давление, уменьшают судороги ног и нормализуют высокий уровень холестерина, присутствующего в крови.

Обеспечивают организм омега-9 жирными кислотами, которые позволяют улучшить кожу при раздражении.

Дают минералы для формирования и созревания эритроцитов.

Применение

Абрикос является одним из универсальных фруктов. Его можно употреблять не только естественным образом, но и использовать для приготовления блюд, салатов, напитков и сладостей. При этом он не приведет к набору килограммов, так как содержит мало сахара.

Также абрикосы применяются в косметической промышленности. Они обеспечивают омега-9 жирные кислоты, которые способствуют улучшению внешнего вида кожи, придавая ей мягкость.

Противопоказания

Людям, которые имеют аллергию на латекс, не следует употреблять абрикосы, так как они могут давать перекрестные реакции. Тем, кто страдает от камней в почках, нужно есть их умеренно, поскольку абрикосы содержат щавелевую кислоту, которая приводит к ухудшению ситуации.

Также следует быть осторожными с потреблением их семян, которые используются в качестве противоракового средства. Существует вероятность отравления из-за воздействия цианида, который в них содержится.

Тем, кто страдает от гастроэнтерита или любой проблемы с пищеварением, следует избегать абрикосов до полного выздоровления, поскольку они являются сильным слабительным средством и могут затруднить снижение диареи.

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