Що їдять у шкільних їдальнях: 19 світлин з усього світу

Маша Сердюк FoodOboz 04:15, 24.02.2021

Не знаємо, як у вас, а у нас словосполучення "шкільна їдальня" викликає тихий жах і нервовий тик. Світло-жовтий чай, блідо-коричневе какао, злиплі макарони і котлети, в яких хліба завжди було більше, ніж м'яса – все це не викликало жодного бажання відвідувати шкільну їдальню.

Зараз ситуація трохи покращилася, однак все одно в більшій половині українських шкіл готують за збірником рецептур часів Радянського Союзу. Тим часом, в інших країнах шкільні обіди нагадують меню з ресторанів.

Редакція FoodOboz вивчила фотоархіви платформи Reddit, Imgur і Quoraта показує, чим годують школярів у різних країнах світу, пускаючи скупу сльозу через те, що вміст деяких "ланч-боксів" дуже вже відрізняється від шкільного меню часів нашого дитинства.

Наприклад, користувач Reddit з Гонконгу пише, що в їхній школі є салат-бар, суші-бар і кафе, а також діє спеціальне меню від шеф-кухаря. Це сталося після того, як учні та батьки почали вимагати поліпшити якість їжі. Вартість набору на фото нижче – 4,5 долара.

Обід у шкільній їдальні в Гонконзі (Китай).
spectatoor / Reddit
Ще один обід з однієї зі шкіл Китаю.
iwazaru / Imgur
Шкільні обіди у Франції – надважлива частина культури. Вибір страв змінюється щодня.
Elisabeth Arian / Quora
Усі шкільні обіди у Фінляндії безкоштовні.
apinanaivot / Reddit
Обід в японській шкільній їдальні.
pubgscrubby / Reddit
Обід у шкільній їдальні на Філіппінах. До будь-якої страви зазвичай подають одну-дві чашки рису.
Howard Hontanosas / Quora
Обід у шкільній їдальні Індії.
Kanhaiya Maddhesiya / Quora
Їжа в шкільній їдальні в Німеччині.
Kat Rectenwald / Quora
Обід зі шкільної їдальні в Сінгапурі.
traumenddreamz / Reddit
Половинка баклажана з куркою масала в шкільній їдальні у Велиокбританії.
Jude / Quora
Меню шкільної їдальні в Індонезії.
Andrianto Hadi / Quora
Шкільний обід у Колумбії.
buckeyespud / Reddit
У Румунії зазвичай обідають о 3 годині дня. Тому в школі видають лише легкий перекус.
andyv / Reddit
Шкільний обід у В'єтнамі.
aknalumos / Reddit
Обід у шкільній їдальні Південної Кореї.
Hi_Dream / Reddit
Обід у маленькій приватній школі в Шотландії.
axemp / Reddit
Обід у шкільній їдальні в штаті Вашингтон (США).
wwboy1 / Imgur
Обід в шкільній їдальні в Шелбі (Огайо, США).
DjFly21 / Reddit
Обід у шкільній їдальні в Чапел-Гілл (Північна Кароліна, США).
Jillredhanded / Reddit

Раніше шеф-кухар і кулінарний експерт Євген Клопотенко в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив, що система харчування в українських школах застаріла і негативно впливає не лише на здоров'я учнів, а й на їхню культуру споживання їжі в дорослому житті.

Коментувати
FoodOboz

Дивіться також

Ексміністр-втікач Захарченко сказав, що готовий очолити терористів "Л/ДНР"

Вирок щодо Стерненка необґрунтований: адвокат навів "неправильні" докази

П'яний водій убив дружину ветерана АТО і матір чотирьох дітей, а поліція закрила справу: подробиці скандалу на Тернопільщині

На мітингу під ОП Парасюк відібрав шолом у силовика. Відео

Названо ім'я другого воїна, який загинув під час пожежі в бліндажі на Донбасі. Фото