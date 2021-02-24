Що їдять у шкільних їдальнях: 19 світлин з усього світу
Не знаємо, як у вас, а у нас словосполучення "шкільна їдальня" викликає тихий жах і нервовий тик. Світло-жовтий чай, блідо-коричневе какао, злиплі макарони і котлети, в яких хліба завжди було більше, ніж м'яса – все це не викликало жодного бажання відвідувати шкільну їдальню.
Зараз ситуація трохи покращилася, однак все одно в більшій половині українських шкіл готують за збірником рецептур часів Радянського Союзу. Тим часом, в інших країнах шкільні обіди нагадують меню з ресторанів.
Редакція FoodOboz вивчила фотоархіви платформи Reddit, Imgur і Quoraта показує, чим годують школярів у різних країнах світу, пускаючи скупу сльозу через те, що вміст деяких "ланч-боксів" дуже вже відрізняється від шкільного меню часів нашого дитинства.
Наприклад, користувач Reddit з Гонконгу пише, що в їхній школі є салат-бар, суші-бар і кафе, а також діє спеціальне меню від шеф-кухаря. Це сталося після того, як учні та батьки почали вимагати поліпшити якість їжі. Вартість набору на фото нижче – 4,5 долара.
Раніше шеф-кухар і кулінарний експерт Євген Клопотенко в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив, що система харчування в українських школах застаріла і негативно впливає не лише на здоров'я учнів, а й на їхню культуру споживання їжі в дорослому житті.