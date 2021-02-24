Что едят в школьных столовых: 19 фото со всего мира

Маша Сердюк FoodOboz 04:15, 24.02.2021

Не знаем, как у вас, а у нас словосочетание "школьная столовая" вызывает тихий ужас и нервный тик. Светло-желтый чай, бледно-коричневое какао, слипшиеся макароны и котлеты, в которых хлеба всегда было больше, чем мяса – все это не вызывало ни малейшего желания обедать в школьной столовой.

Сейчас ситуация немного улучшилась, однако все равно в большей половине украинских школ готовят по сборнику рецептур времен Советского Союза. Тем временем, в других странах школьные обеды напоминают меню из ресторанов.

Редакция FoodOboz изучила фотоархивы платформ Reddit, Imgur и Quora и показывает, чем кормят школьников в разных странах мира, роняя скупую слезу из-за того, что содержимое некоторых "ланч-боксов" очень уж отличается от школьного меню времен нашего детства.

Например, пользователь Reddit из Гонконга пишет, что в их школе есть салат-бар, суши-бар и кафе, а также действует специальное меню от шеф-повара. Это произошло после того, как ученики и родители потребовали улучшить качество еды. Стоимость набора на фото ниже – 4,5 доллара.

Обед в школьной столовой в Гонконге (Китай).
spectatoor/Reddit
Еще один обед в из одной из школ Китая.
iwazaru/Imgur
Школьные обеды во Франции – очень важная часть культуры. Выбор блюд меняется каждый день.
Elisabeth Arian/Quora
Все школьные обеды в Финляндии бесплатные.
apinanaivot/Reddit
Обед в японской школьной столовой.
pubgscrubby/Reddit
Обед в столовой на Филиппинах. К любому блюду обычно подают одну-две чашки риса.
Howard Hontanosas/Quora
Обед в школьной столовой Индии.
Kanhaiya Maddhesiya/Quora
Еда в школьной столовой в Германии.
Kat Rectenwald/Quora
Обед из школьной столовой в Сингапуре.
traumenddreamz/Reddit
Половинка баклажана с курицей масала в школьной столовой в Британии.
Jude/Quora
Меню школьной столовой в Индонезии.
Andrianto Hadi/Quora
Школьный обед в Колумбии.
buckeyespud/Reddit
В Румынии обычно обедают в 3 часа дня. Поэтому в школе выдают только легкий перекус.
andyv/Reddit
Школьный обед во Вьетнаме.
aknalumos/Reddit
Обед в школьной столовой Южной Кореи.
Hi_Dream/Reddit
Обед в маленькой частной школе в Шотландии.
axemp/Reddit
Обед в школьной столовой в штате Вашингтон (США).
wwboy1/Imgur
Обед в школьной столовой в Шелби (Огайо, США).
DjFly21/Reddit
Обед в школьной столовой в Чапел-Хилл (Северная Каролина, США).
Jillredhanded/Reddit

Ранее шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко в интервью OBOZREVATEL заявил, что система питания в украинских школах устарела и негативно влияет не только на здоровье учеников, но и на их культуру потребления еды во взрослой жизни.

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