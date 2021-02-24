Что едят в школьных столовых: 19 фото со всего мира
Не знаем, как у вас, а у нас словосочетание "школьная столовая" вызывает тихий ужас и нервный тик. Светло-желтый чай, бледно-коричневое какао, слипшиеся макароны и котлеты, в которых хлеба всегда было больше, чем мяса – все это не вызывало ни малейшего желания обедать в школьной столовой.
Сейчас ситуация немного улучшилась, однако все равно в большей половине украинских школ готовят по сборнику рецептур времен Советского Союза. Тем временем, в других странах школьные обеды напоминают меню из ресторанов.
Редакция FoodOboz изучила фотоархивы платформ Reddit, Imgur и Quora и показывает, чем кормят школьников в разных странах мира, роняя скупую слезу из-за того, что содержимое некоторых "ланч-боксов" очень уж отличается от школьного меню времен нашего детства.
Например, пользователь Reddit из Гонконга пишет, что в их школе есть салат-бар, суши-бар и кафе, а также действует специальное меню от шеф-повара. Это произошло после того, как ученики и родители потребовали улучшить качество еды. Стоимость набора на фото ниже – 4,5 доллара.
Ранее шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко в интервью OBOZREVATEL заявил, что система питания в украинских школах устарела и негативно влияет не только на здоровье учеников, но и на их культуру потребления еды во взрослой жизни.