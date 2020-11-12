Що приготувати на Новий рік: рецепти класичних і сучасних страв

До Нового року 2021 трохи менше ніж два місяці, але планувати меню для новорічного столу можна вже нині. Попереду – рік Бика, а значить, у тренді ситні і смачні страви! Ми вирішили пригадати, як відзначали свято наші батьки, і зібрали п'ять найпопулярніших класичних рецептів, які були символами Нового року, а також п'ять сучасних, які стануть окрасою столу.

Олів'є, заливна риба й оселедець під "шубою" – ці та інші рецепти в добірці OBOZREVATEL.

Заливна риба

"Яка гидота ця ваша заливна риба", – говорив у серцях герой безсмертного новорічного фільму "Іронія долі, або З легким паром!" Іполит. Але, утім, ми з ним не цілком згодні, адже заливна риба – дуже смачна, ситна й корисна страва, яка ідеально доповнює новорічний стіл!

Інгредієнти:

Риба – судак, форель, минтай – 500 м

Цибуля – 200 м

Морква – 150 м

Желатин – 15 м

Лавровий лист – 3 шт.

Запашний перець – 5 шт.

Гвоздика – 5 шт.

Яйце – 1 шт.

Зелень – пучок

Журавлина/горошок/лимон – для окраси

Приготування. У каструлю потрібно покласти рибу, цілу цибулю, гвоздику, перець і лавровий лист. Залити літром води, посолити й довести до кипіння, варити близько 30 хвилин. Після цього рибу потрібно відокремити від кісток. Паралельно замочити в 150 мл холодної води желатин і залишити на 10-15 хвилин. Бульйон із-під риби процідити, додати желатину й розмішати до його розчинення.

Узяти форми, налити бульйон шаром 3-4 мм і поставити в холодильник до повного застигання. Потім на желе викласти моркву, порізані яйця, зелень, горошок і журавлину, додати ще бульйону. Знову дати застигнути 30 хвилин, а потім викласти рибу. На рибу залити бульйон, викласти на страву й дати застигнути. Їсти подано!

Олів'є радянське

Олів'є – окраса столу не тільки наших батьків, бабусь і дідусів, а й в сучасному світі. Цей салат став справжнім символом Нового року й за довгі роки обріс численними варіаціями рецептів, але ми розповімо класичний, не той що з рябчиками й каперсами, а знайомий нам із дитинства салат із ковбасою й солоними огірками.

Інгредієнти:

Варена ковбаса – 500 м

Картопля – 4 шт.

Морква – 2 шт.

Яйця – 4 шт.

Солоні огірки – 4 шт.

Консервований зелений горошок – 1 банка

Майонез – 200-250 г

Зелень – за смаком

Сіль – за смаком

Приготування. Найперше треба почистити картоплю й моркву та зварити в каструлі. Також треба зварити яйця. Усім продуктам даємо охолонути, а потім нарізаємо невеликими кубиками. Додаємо до порізаних овочів порізані яйця, ковбасу й перемішуємо. Крім того, окремо нарізаємо солоні огірки й додаємо в миску, потім туди ж – горошок. Опісля заправляємо продукти майонезом і перемішуємо салат, після чого ставимо в холодильник. Перед подачею пропонуємо прикрасити салат зеленню.

Салат "Олів'є"

М'ясо по-французьки

Ця страва стала справжнім хітом 1980-х років і даниною дефіциту, коли, попри порожні полиці магазинів, господиням хотілося побалувати сім'ю й гостей чимось смачним. У первинному варіанті до м'яса додавалися майонез і цибуля, але незабаром у рецепті з'явилися помідори й сир.

Інгредієнти:

М'ясо (свинина, телятина) – 1 кг

Лук – 2 шт.

Сир – 250 г

Майонез – пачка

Сіль/перець – на смак

Картопля – 3-4 шт.

Приготування. М'ясо треба добре промити, очистити від плівок, розрізати на шматочки товщиною 1 см. Потім шматочки м'яса добре відбити з обох сторін. Викласти м'ясо на деко, посолити й поперчити. Потім цибулю тонко нарізати кільцями або півкільцями, викласти на м'ясо, згори викласти сир і покрити майонезом. Запікати на 180 градусах до золотистої скоринки. До м'яса можна приготувати печену картоплю, або запікати м'ясо разом із ним.

М'ясо по-французьки

Оселедець під шубою

Оселедець під шубою – така ж легенда, як і олів'є. Цей салат навіть частіше траплявся на новорічному столі, оскільки оселедець можна було роздобути набагато легше, ніж варену ковбасу. І сьогодні без цього салату багато хто не уявляє новорічного столу.

Інгредієнти:

Буряк – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Картопля – 2 шт.

Яйце – 2 шт.

Майонез на смак

Оселедець – 200 м

Цибуля – 0,4 шт.

Приготування. Буряк, моркву й картоплю почистити і зварити, яйця також зварити. Потім нарізати цибулю дрібно, відварені овочі очистити, картоплю та яйця пропустити через яйцерізку. Буряк і моркву натерти на тертці. Оселедець нарізати дрібними шматочками, прибравши кістки. Потім на страву викласти оселедець, далі – цибулю, картоплю, яйце, моркву, буряк. Згори обмазати майонезом і покласти в холодильник.

Оселедець під шубою

Салат "Мімоза"

Цей салат також був поширений на новорічному столі, оскільки консерви – один із інгредієнтів цієї страви, були доступними завжди. Однак у сучасному світі на "Мімозу" на столах ми натрапляємо дедалі рідше й найчастіше – із заміною на червону рибу.

Інгредієнти:

Консервована риба в олії (сайра або сардина) – 200 м

Картопля – 3 шт.

Морква – 2 шт.

Цибуля – 150 г

Яйця – 4 шт.

Сіль

Майонез

Приготування. Картоплю й моркву варто почистити, відварити до м'якості, потім порізати разом із цибулею – дрібно. Водночас цибулю треба залити окропом, залишити на 10 хвилин, воду злити та промити після цього в холодній воді.

Картоплю натерти на дрібній тертці. У яйцях відокремити жовток від білків, білки натерти, жовтки подрібнити. З риби злити масло, розім'яти виделкою.

Тепер збираємо салат. На дно салатниці викласти рибу, змастити майонезом. Потім викласти білки, також змастити майонезом, додати моркву й цибулю, знову змастити майонезом. Потім викласти картоплю, посолити, знову змастити. На картоплю викласти жовтки. Покласти в холодильник.

Салат "Мімоза"

Запечені реберця з овочами

Бичок, хоч й травоїдна тваринка, а втім, любить їсти смачно і багато! Тому пропонуємо приготувати на Новий рік запечені реберця з овочами й потішити гостей, а також символ року смачненьким!

Інгредієнти:

Свинячі реберця – 500 г

Картопля – 1 кг

Баклажани – 250 г

Помідори – 250 г

Жовтий болгарський перець – 250 г

Цибуля-порей – 150 г ріпчастої цибулі

Часник – 3 зубчики

Сушені трави – 2 ч.л.

Сіль/перець / рослинне масло

Приготування. Реберця треба промити, відокремити один від одного, посолити й залишити на 15 хвилин промаринуватися. Порізати картоплю кубиками, додати сушені трави, посолити. Потім туди ж додати помідори, баклажани, болгарський перець, цибулю. Усе нарізаємо кубиками. Потім овочі і м'ясо викладайте у форму для запікання, полити рослинним маслом, вичавити часник і поперчити. Потім випікати за температури 180 градусів трохи більше ніж годину.

Реберця з овочами

Курча тапака

Пам'ятайте в "Службовому романі" згадувалися "курчата тапака" і багато хто думав, до чого тут до смачної курки тютюн? Але насправді правильно говорити "тапака" і це – дуже давня грузинська страва.

Інгредієнти:

Курча – 1 шт.

Сіль/перець

Рослинна олія або вершкове масло

Приготування. Курча добре вимити, потім відбити, посолити й поперчити. Пательню з олією розігріти й викласти м'ясо. Згори придавити якимось вантажем – кришкою або каструлею з водою. Смажити 15-20 хвилин на одному боці, потім перевернути і смажити стільки ж на іншому. Подавати курча радимо з овочами ґриль.

Курча тапака

Котлети з курячим філе, сиром і болгарським перцем

Ми звикли бачити котлети на повсякденному обідньому столі, але цей рецепт спростує цей стереотип. Ніжне філе індички і ніжний сир створить неповторний ансамбль, який запам'ятається всім на новорічному столі.

Інгредієнти:

Куряче філе або індички – 500 г

Сир – 150 г

Болгарський перець – 200 г

Хліб – 100 г

Лук – 150 г

Молоко – 200 мл

Панірувальні сухарі

Сіль/перець/рослинне масло

Приготування. Куряче філе або індичку пропустити через м'ясорубку. Булочку замочити в молоці. Сир потрібно натерти на тертці. Потім дрібно нарізати цибулю, перець і зелень перемішати. Булочку віджати від молока й додати в фарш, потім туди ж сир, перець і зелень. Посоліть і поперчіть. Сформуйте з фаршу котлети, опісля треба обваляти їх у панірувальних сухарях і смажити по 10 хвилин із кожного боку.

Котлети із сиром і болгарським перцем

Тарталетки з вершковим сиром та ікрою

Бутерброди з ікрою та олією знайомі нам із дитинства, але для новорічного столу пропонуємо вам урізноманітнити цю закуску й суттєво осучаснити. Наприклад, замість масла візьміть вершковий сир – буде дуже смачно!

Інгредієнти:

Вершковий сир, також підійде "Філадельфія" – одна пачка

Червона лососева ікра – 1 банка

Зелень – за смаком

Тарталетки – 1 пачка

Приготування. Тарталетки можна зробити самим із пісочного тіста. Для цього досить змішати борошно, 100 г вершкового масла, щіпку солі. Змішати, поставити в холодильник на пів години. Потім розподілити на формочки й випікати протягом 30 хвилин. Однак можна взяти й покупні тарталетки, потім у кожну з них покласти вершковий сир, а згори – порізану червону рибу. Подавати на страві й прикрасити зеленню для декору.

Тарталетки з ікрою

Салат "Лисяча шубка"

Цей салат стане яскравим і смачним доповненням новорічного столу й акцентом у меню.

Інгредієнти:

Морква – 2 шт.

Яйця – 3 шт.

Картопля – 3 шт.

Риба червона – 200 г

Ікра червона – 2 ст.л.

Кріп

Майонез

Приготування. Моркву, картоплю та яйця очистити. Потім на фольгу викласти натерту на дрібній телиці моркву, розрівняти і змастити майонезом. Потім згори викласти шар картоплі, посолити й також змастити майонезом. Потім додати яйця і знову – майонез. На край рулету покласти порізану рибу з кропом. З рибного краю починати обережно загортати салат рулетом, потім прибрати в холодильник на кілька годин. Потім вийняти, обережно звільнити від фольги, нарізати шматочками й викласти на окрему страву. Насамкінець прикрасити краї салату червоною ікрою.

Салат "Лисяча шубка"

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