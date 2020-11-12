Что приготовить на Новый год: рецепты классических и современных блюд

До Нового года 2021 чуть меньше двух месяцев, но планировать меню для новогоднего стола можно уже сейчас. Впереди – год Быка, а значит, в тренде сытные и вкусные блюда! Мы решили вспомнить, как отмечали праздник наши родители, и собрали пять самых популярных классических рецептов, которые были символами Нового года, а также пять современных, которые станут украшением стола.

Оливье, заливная рыба и сельдь под "шубой" – эти и другие рецепты в подборке OBOZREVATEL.

Заливная рыба

"Какая гадость эта ваша заливная рыба", – говорил в сердцах герой бессмертного новогоднего фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" Ипполит. Но, тем не менее, мы с ним не вполне согласны, ведь заливная рыба – очень вкусное, сытное и полезное блюдо, идеально дополняющее новогодний стол!

Ингредиенты:

Рыба – судак, форель, минтай – 500 г.

Лук – 200 г.

Морковь – 150 г.

Желатин – 15 г.

Лавровый лист – 3 шт.

Душистый перец – 5 шт.

Гвоздика – 5 шт.

Яйцо – 1 шт.

Зелень – пучок

Клюква/горошек/лимон – для украшения

Приготовление. В кастрюлю нужно положить рыбу, целый лук, гвоздику, перец и лавровый лист. Залить литром воды, посолить и довести до кипения, варить около 30 минут. После этого рыбу нужно отделить от костей. Параллельно замочить в 150 мл холодной воды желатин и оставить на 10-15 минут. Бульон из-под рыбы процедить, добавить желатин и размешать до его растворения.

Взять формы, налить бульон слоем 3-4 мм и поставить в холодильник до полного застывания. Затем на желе выложить морковь, порезанные яйца, зелень, горошек и клюкву, добавить еще бульона. Вновь дать застыть 30 минут, а затем выложить рыбу. На рыбу залить бульон, выложить на блюдо и дать застыть. Кушать подано!

Оливье советское

Оливье – украшение стола не только наших родителей, бабушек и дедушек, но и в современном мире. Этот салат стал настоящим символом Нового года и за долгие годы оброс многочисленными вариациями рецептов, но мы расскажем классический, не тот что с рябчиками и каперсами, а знакомый нам с детства салат с колбасой и солеными огурцами.

Ингредиенты:

Вареная колбаса – 500 г.

Картофель – 4 шт.

Морковь – 2 шт.

Яйца – 4 шт.

Соленые огурцы – 4 шт.

Консервированный зеленый горошек – 1 банка

Майонез – 200-250 г

Зелень – по вкусу

Соль – по вкусу

Приготовление. Прежде всего, следует почистить картофель и морковь и сварить в кастрюле. Также сварить следует яйца. Всем продуктам даем остыть, а затем нарезаем небольшими кубиками. Добавляем к порезанным овощам порезанные яйца, колбасу и перемешиваем. Кроме того, отдельно нарезаем соленые огурцы и добавляем в миску, затем туда же – горошек. После заправляем продукты майонезом и перемешиваем салат, после чего ставим в холодильник. Перед подачей предлагаем украсить салат зеленью.

Салат "Оливье" www.kuban.kp.ru

Мясо по-французски

Это блюдо стало настоящим хитом 1980-х годов и данью дефициту, когда, несмотря на пустые полки магазинов, хозяйкам хотелось побаловать семью и гостей чем-то вкусным. В первоначальном варианте к мясу добавлялся майонез и лук, но вскоре в рецепте появились помидоры и сыр.

Ингредиенты:

Мясо (свинина, телятина) – 1 кг

Лук – 2 шт.

Сыр – 250 г

Майонез – пачка

Соль / перец – по вкусу

Картофель – 3-4 шт.

Приготовление. Мясо следует хорошо промыть, очистить от пленок, разрезать на кусочки толщиной 1 см. Затем кусочки мяса хорошо отбить с обеих сторон. Выложить мясо на противень, посолить и поперчить. Затем лук тонко нарезать кольцами или полукольцами, выложить на мясо, сверху выложить сыр и покрыть майонез. Запекать на 180 градусах до золотистой корочки. К мясу можно приготовить печеный картофель, или запекать мясо вместе с ним.

Мясо по-французски it-it.facebook.com

Селедка под шубой

Селедка под шубой - такая же легенда, как и оливье. Этот салат даже чаще встречался на новогоднем столе, поскольку селедку можно было раздобыть гораздо легче, чем вареную колбасу. И сегодня без этого салата многие не представляют новогоднего стола.

Ингредиенты:

Свекла – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Картофель – 2 шт.

Яйцо – 2 шт.

Майонез по вкусу

Сельдь – 200 г.

Лук – 0,4 шт.

Приготовление. Свеклу, морковь и картофель почистить и сварить, яйца также сварить. Затем нарезать лук мелко, отваренные овощи очистить, картофель и яйца пропустить через яйцерезку. Свеклу и морковь натереть на терке. Сельдь нарезать мелкими кусочками, убрав кости. Затем на блюдо выложить сельдь, далее – лук, картофель, яйцо, морковь, свеклу. Сверху обмазать майонезом и положить в холодильник.

Салат селедка под шубой www.wday.ru

Салат "Мимоза"

Этот салат также был распространен на новогоднем столе, поскольку консервы – один из ингредиентов этого блюда, были доступные всегда. Однако, в современном мире "Мимозу" на столах мы встречаем все реже и чаще всего – с заменой на красную рыбу.

Ингредиенты:

Консервированная рыба в масле (сайра или сардина) – 200 г.

Картофель – 3 шт.

Морковь – 2 шт.

Лук – 150 г

Яйца – 4 шт.

Соль

Майонез

Приготовление. Картофель и морковь следует почистить, отварить до мягкости, затем порезать вместе с луком – мелко. При этом, лук следует залить кипятком, оставить на 10 минут, воду слить и промыть после этого в холодной воде.

Картофель натереть на мелкой терке. Яйца отделить желток от белков, белки натереть, желтки измельчить. С рыбы слить масло, размять вилкой.

Теперь собираем салат. На дно салатницы выложить рыбу, смазать майонезом. Затем выложить белки, также смазать майонезом, добавить морковь и лук, снова смазать майонезом. Затем выложить картофель, посолить, вновь смазать. На картофель выложить желтки. Положить в холодильник.

Салат "мимоза" zen.yandex.ru

Запеченные ребрышки с овощами

Бычок, хоть и травоядное, но тем не менее – любит кушать вкусно и много! Поэтому предлагаем приготовить на Новый год запеченные ребрышки с овощами и порадовать гостей, а также символ года вкусненьким!

Ингредиенты:

Свиные ребрышки – 500 г

Картофель – 1 кг

Баклажаны – 250 г

Помидоры – 250 г

Желтый болгарский перец – 250 г

Лук-порей – 150 г репчатого лука

Чеснок – 3 зубчика

Сушеные травы – 2 ч.л.

Соль / перец / растительное масло

Приготовление. Ребрышки следует промыть, отделить друг от друга, посолить и оставить на 15 минут промариноваться. Порезать картофель кубиками, добавить сушеные травы, посолить. Затем туда же добавить помидоры, баклажаны, болгарский перец, лук. Все нарезаем кубиками. Затем овощи и мясо выкладывайте в форму для запекания, полить растительным маслом, выжать чеснок и поперчить. Затем выпекать при температуре 180 градусов чуть больше часа.

Ребрышки с овощами kurier.at

Цыпленок тапака

Помните в "Служебном романе" упоминались "цыплята тапака" и многие думали, причем тут к вкусной курице табак? Но на самом деле, правильно говорить "тапака" и это – очень древнее грузинское блюдо.

Ингредиенты:

Цыпленок – 1 шт.

Соль/перец

Растительное или сливочное масло

Приготовление. Цыпленка хорошо вымыть, затем отбить, посолить и поперчить. Сковородку с маслом разогреть и выложить мясо. Сверху придавить каким-то грузом – крышкой или кастрюлей с водой. Жарить 15-20 минут на одной стороне, затем перевернуть и жарить столько же на другой. Подавать цыпленка советуем с овощами гриль.

Цыпленок тапака modda.ru

Котлеты с куриным филе, сыром и болгарским перцем

Мы привыкли видеть котлеты на повседневном обеденном столе, но этот рецепт опровергнет этот стереотип. Нежное филе индейки и нежный сыр создаст неповторимый ансамбль, который запомнится всем на новогоднем столе.

Ингредиенты:

Куриное филе или индейки – 500 г

Сыр – 150 г

Болгарский перец – 200 г

Хлеб – 100 г

Лук – 150 г

Молоко – 200 мл

Панировочные сухари

Соль/перец/растительное масло

Приготовление. Куриное филе или индейку пропустить через мясорубку. Булочку замочить в молоке. Сыр нужно натереть на терке. Затем мелко нарезать лук, перец и зелень перемешать. Булочку отжать от молока и добавить в фарш, затем туда же сыр, перец и зелень. Солите, перчите. Формируете из фарша котлеты, после нужно обвалять их в панировочных сухарях и жарить по 10 минут с каждой стороны.

Котлеты с сыром isty.com.ua

Тарталетки со сливочным сыром и икрой

Бутерброды с икрой и маслом знакомы нам с детства, но для новогоднего стола предлагаем вам разнообразить эту закуску и существенно осовременить. Так, вместо масла возьмите сливочный сыр – будет очень вкусно!

Ингредиенты:

Сливочный сыр, также подойдет "Филадельфия" – одна пачка

Красная лососевая икра – 1 банка

Зелень – по вкусу

Тарталетки – 1 пачка

Приготовление. Тарталетки можно сделать самим из песочного теста. Для этого достаточно смешать муку, 100 г сливочного масла, щепотку соли. Смешать, поставить в холодильник на полчаса. Затем распределить на формочки и выпекать 30 минут. Однако, можно взять и покупные тарталетки, затем в каждую из них положить сливочный сыр, а сверху – порезанную красную рыбу. Подавать на блюде и украсить зеленью для декора.

Тарталетки с красной икрой mykaleidoscope.ru

Салат "Лисья шубка"

Этот салат станет ярким и вкусным дополнением новогоднего стола и акцентом в меню.

Ингредиенты:

Морковь – 2 шт.

Яйца – 3 шт.

Картофель – 3 шт.

Рыба красная – 200 г

Икра красная – 2 ст.л.

Укроп

Майонез

Приготовление. Морковь, картофель и яйца очистить. Затем на фольгу выложить натертую на мелкой телке морковь, разровнять и смазать майонезом. Затем сверху выложить слой картофеля, посолить и также смазать майонезом. Затем добавить яйца и вновь – майонез. На край рулета положить порезанную рыбу с укропом. С рыбного края начинать осторожно заворачивать салат рулетом, затем убрать в холодильник на несколько часов. Затем вынуть, осторожно освободить от фольги, нарезать кусочками и выложить на отдельное блюдо. Наконец украсить края салата красной икрой.

Салат "Лисья шубка" deda.ge

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о пяти вкусных и простых веганских рецепта от знаменитостей: боул от Риты Дакоты, веганский пирог от Джейми Оливера и других.