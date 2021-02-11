Що приготувати на День Валентина: млинці за рецептом Єлизавети II

Якщо ви думаєте, чим потішити кохану людину у День Валентина, рекомендуємо вам приготувати "королівські млинці": рецептом цієї страви наприкінці 50-х Єлизавета II особисто поділилася з Дуайтом Ейзенхауером, який на той момент був 34-м президентом Сполучених Штатів Америки.

А сталося це так. У 1959 році Ейзенхауер разом із дружиною на запрошення британської королеви відвідали Шотландію. Прийом відбувався у маєтку Балморал, до чаю подавали млинці за рецептом Її Величності. Страва настільки вразила американського президента, що він попросив Єлизавету поділитися рецептом.

Королева Великобританії пообіцяла надіслати йому листа з рецептом. Вона дотрималася своєї обіцянки.

"Любий містере Президент. Побачивши вашу фотографію у сьогоднішній газеті, я згадала, що так і не надіслала вам рецепт млинців, який обіцяла в Балморалі. Сподіваюся, ви вам сподобається", – написала Єлизавета в листі.

Королева Єлизавета і 34-й президент США Дуайт Ейзенхауер. Getty Images

Через півстоліття, в 2013 році, лист із рецептом від королеви був опублікований в книзі Шона Ашера Letters of Note. Сьогодні редакція FoodOboz ділиться цим рецептом з вами.

Знадобиться:

яйця – 2 шт.

цукрова пудра – 4 ст. л.

молоко – 2 склянки

борошно – 4 склянки

сода – 2 ч. л.

розтоплене вершкове масло – 2 ст. л.

винний камінь – 3 ч. л.

Винний камінь – осад у вигляді кристалів, який утворюється в процесі приготування вина. У продаж надходить у вигляді білого порошку. Без запаху, має дуже кислий смак. У кулінарії його найчастіше використовують для випічки. Замінити винний камінь можна лимонною кислотою.

Як готувати:

Яйця змішати з цукровою пудрою і чашкою молока. Додати борошно, добре перемішати. Влити молоко, додати соду, вершкове масло і винний камінь або лимонну кислоту. Знову добре перемішати. Викладати ложкою на розпечену і змащену олією чи маслом пательню, смажити на середньому вогні до золотавого кольору з обох боків.

Рецепт млинців від королеви Єлизавети. PHOTO COURTESY OF THE NATIONAL ARCHIVES

"Рецепт розрахований на 16 порцій. Коли гостей збирається менше, я зазвичай додаю менше борошно і молока, а решту інгредієнтів використовую як звичайно. Я також пробувала використовувати замість цукрової пудри патоку або золотий сироп (готується з води, цукру і лимонного соку, – ред.). Теж було дуже смачно. Також зверніть увагу, що суміш треба довго і ретельно збивати. А до випікання вона не має стояти надто довго", – написала Єлизавета II в листі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що Єлизавета II випустила власну марку джина з екстрактами рослин, які були вирощені в саду її маєтку Сандрінгем. Напій є класичним сухим джином із нотками мирта і екзотичних фруктів.