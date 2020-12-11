Королева Єлизавета II випустила власний джин

Королева Великобританії Єлизавета II випустила власну марку джина з екстрактами рослин, які були вирощені в саду її маєтку Сандрінгем.

Напій являє собою класичний сухий джин з нотками мирта та екзотичних фруктів Шарон, відомих як китайська хурма, пише Daily Mail.

Партія Sandringham Celebration Gin була виготовлена у Північному Норфолку. Подарункову пляшку ємністю 500 мл можна придбати за 50 фунтів стерлінгів.

На етикетці нового джина зазначено, що Sandringham Celebration Gin є "повнотілим джином з багатими тонами ялівцю і затяжним цитрусовим післясмаком". У королівському маєтку зазначають, що цей напій є "ідеальним подарунок на Різдво".

Єлизавета II є палкою прихильницею джину. Подейкують, вона має власні ритуали: перед обідом вона любить випити джин з Dubonnet, лимоном і льодом, а після трапези – келих вина. Як альтернативу воліє сухий джин з мартіні, а перед сном любить випити келих шампанського.

Подарункову пляшку ємністю 500 мл можна придбати за 50 фунтів стерлінгів. Джерело: whatahoot.co.uk

Це не перший алкогольний напій від британської королівської сім'ї. Влітку Єлизавета II випустила офіційний джин Букінгемського палацу, а в листопаді принц Чарльз почав продавати органічний джин Highgrove, названий на честь його резиденції.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що через пандемію коронавируса вперше за 32 роки королева Єлизавета II і принц Філіпп змінять місце святкування Різдва.

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