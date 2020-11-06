Добре м'ясо не треба паскудити спеціями та соусами. Не чіпляйтеся до нього з маринадами, як чорт до безгрішного. Якщо вже надумали робити стейк, то запам'ятайте прості істини:

1. Купуєте дороге м'ясо. Так, тут абищо не прокатить. Стейк рібай - безпрограшний варіант. Проста перевірка, що ви вхопили добре м‘ясо: воно, коли сире, має легко протикатися пальцем наскрізь.

2. Не торкаєтеся та не дихаєте. Не відбиваєте (краще по руках себе постукайте, якщо вони чухаються). Навіть не солите.

3. Даєте м'ясу нагрітися до кімнатної температури, бо з холодного від стресу витечуть всі соки.

4. Пательню нагріваєте до максимуму. Смажете м'ясо на олії по 1,5 хвилини з кожної сторони.

5. Потім ставите в розігріту до 180 градусів духовку на 4 хвилини.

6. Дістаєте м'ясо з духовки, додаєте сіль, свіжомелений (важливо!) перць, кладете зверху щедрий шмат вершкового масла і залишаєте на декілька хвилин. Масло розтане, змішається з м'ясним соком, і це стане найкращим соусом у вашому житті. Мозок винесе так, немов боженька чхнув вам у вухо.

Примітка. За 4 хвилини у духовці м'ясо нагріється десь до 55-60 градусів. Це medium rare. 60-65 градусів - medium. 70 - well done. Якщо ви не довіряєте своєму відчуттю часу, то можете купити спеціальний термометр для м'яса.

А класний стейк варто приготувати хоча б раз у житті, тому зберігайте собі цей допис. Це змінює світ. Цьом.