Хорошее мясо не надо портить специями и соусами. НЕ цепляйтесь к нему с маринадами, как черт в безгрешного. Если надумали делать стейк, то запомните простые истины:

1. Покупаете дорогое мясо. Так, здесь попало НЕ прокатит. Стейк Рибай - беспроигрышный вариант. Простая проверка, что вы ухватили хорошее мясо: оно, когда сырое, имеет легко протыкаться пальцем насквозь.

2. Не касаетесь но не дышите. Не отражает (лучше по рукам себя постучите, если они чешутся). Даже солите.

3. Даете мясу нагреться до комнатной температуры, потому что с холодного от стресса утекут все соки.

4. Сковороду нагреваете до максимума. Смажьте мясо на масле по 1,5 минуты с каждой стороны.

5. Затем ставите в разогретую до 180 градусов духовку на 4 минуты.

6. Достаете мясо из духовки, добавляете соль, свежемолотый (важно!) Перца, кладете сверху щедрый кусок сливочного масла и оставляете на несколько минут. Масло растает, смешается с мясным соком, и это станет лучшим соусом в вашей жизни. Мозг вынесет так, словно боженька чихнул вам в ухо.

Примечание. За 4 минуты в духовке мясо нагреется примерно до 55-60 градусов. Это medium rare. 60-65 градусов - medium. 70 - well done. Если вы не доверяете своему чувству времени, то можете купить специальный термометр для мяса.

А классный стейк стоит приготовить хотя бы раз в жизни, поэтому сохраните себе этот текст. Это меняет мир. Цем.