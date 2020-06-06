Шеф-кухар розкрив секретний інгредієнт, який перетворює суп із гарбуза на шедевр
Смачний і корисний гарбузовий суп перетвориться на вишукану страву, якщо туди додати м'якоть кокоса.
Відомий італійський шеф-кухар Маттео Лаі нагадав, що гарбуз ефективно нормалізує роботу травної системи, забезпечуючи організм необхідними мікроелементами.
І розповів виданню 7dach.ru, як він готує гарбузовий суп, використовуючи свій секретний інгредієнт - кокосову м'якоть.
Складові
Гарбуз - 270 г
Яблука - 100 г
Оливкова олія - 10 мл
Цибуля ріпчаста - 15 г
Овочевий бульйон - 150 мл
Пармезан - 30 г
Вершкове масло - 20 г
Шавлія - 10 г
Цукор - 10 г
Кокосовий горіх - 1 шт.
Чорний перець - 1 г
Сіль - 2 г
Часник - 2 г
Приготування
1. Яблука розріжте на дві частини, видаліть серцевину, потім наріжте половинки часточками. Гарбуз наріжте невеликими кубиками.
2. Гарбуз і яблука викладіть на застелений пергаментом деко, посоліть і поперчіть, полийте оливковою олією, додайте нарізану на кілька частин половинку цибулини і нарізаний слайсами зубчик часнику. Перемішайте, щоб кожен шматочок був змазаний олією. Відправте в духовку на 20 хвилин при температурі 180 ° C.
3. Візьміть кокосовий горіх і постукайте по ньому зворотною стороною ножа по всьому колу. Це допоможе простіше видалити шкаралупу. Після цього очистіть кокос. За допомогою ножа зробіть в горісі невеликий отвір. Злийте кокосову воду в глибоку тарілку.
4. М'якоть кокоса наріжте кубиками середнього розміру, викладіть їх в склянку блендера, додайте кокосову воду, трохи овочевого бульйону та подрібніть горіх до консистенції молока.
5. Гарбуз з яблуками дістаньте з духовки. Викладіть їх в стакан блендера до кокосового молока, влийте овочевий бульйон. Подрібніть все до однорідної консистенції. В середині процесу додайте цукор, сіль, перець і вершкове масло.
6. На сковороді розігрійте каструлю з оливковою олією. Опустіть в неї шавлію. Злегка обсмажте, поки листя не стануть хрусткими, потім викладіть їх на паперовий рушник, посипте сіллю.
7. У глибоку тарілку сервіровки налийте суп. Посипте натертим пармезаном, прикрасьте хрусткими гілочками шавлії, полийте оливковою олією.
Перед подачею прикрасьте суп натертим сиром і гілочками шавлії
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