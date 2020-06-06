Шеф-кухар розкрив секретний інгредієнт, який перетворює суп із гарбуза на шедевр

FoodOboz 15:00, 6.06.2020 Оновлено: 15:38, 6.06.2020

Смачний і корисний гарбузовий суп перетвориться на вишукану страву, якщо туди додати м'якоть кокоса.

Відомий італійський шеф-кухар Маттео Лаі нагадав, що гарбуз ефективно нормалізує роботу травної системи, забезпечуючи організм необхідними мікроелементами.

І розповів виданню 7dach.ru, як він готує гарбузовий суп, використовуючи свій секретний інгредієнт - кокосову м'якоть.

Складові

  • Гарбуз - 270 г

  • Яблука - 100 г

  • Оливкова олія - 10 мл

  • Цибуля ріпчаста - 15 г

  • Овочевий бульйон - 150 мл

  • Пармезан - 30 г

  • Вершкове масло - 20 г

  • Шавлія - 10 г

  • Цукор - 10 г

  • Кокосовий горіх - 1 шт.

  • Чорний перець - 1 г

  • Сіль - 2 г

  • Часник - 2 г

Приготування

7dach.ru

1. Яблука розріжте на дві частини, видаліть серцевину, потім наріжте половинки часточками. Гарбуз наріжте невеликими кубиками.

2. Гарбуз і яблука викладіть на застелений пергаментом деко, посоліть і поперчіть, полийте оливковою олією, додайте нарізану на кілька частин половинку цибулини і нарізаний слайсами зубчик часнику. Перемішайте, щоб кожен шматочок був змазаний олією. Відправте в духовку на 20 хвилин при температурі 180 ° C.

3. Візьміть кокосовий горіх і постукайте по ньому зворотною стороною ножа по всьому колу. Це допоможе простіше видалити шкаралупу. Після цього очистіть кокос. За допомогою ножа зробіть в горісі невеликий отвір. Злийте кокосову воду в глибоку тарілку.

7dach.ru

4. М'якоть кокоса наріжте кубиками середнього розміру, викладіть їх в склянку блендера, додайте кокосову воду, трохи овочевого бульйону та подрібніть горіх до консистенції молока.

7dach.ru

5. Гарбуз з яблуками дістаньте з духовки. Викладіть їх в стакан блендера до кокосового молока, влийте овочевий бульйон. Подрібніть все до однорідної консистенції. В середині процесу додайте цукор, сіль, перець і вершкове масло.

6. На сковороді розігрійте каструлю з оливковою олією. Опустіть в неї шавлію. Злегка обсмажте, поки листя не стануть хрусткими, потім викладіть їх на паперовий рушник, посипте сіллю.

7. У глибоку тарілку сервіровки налийте суп. Посипте натертим пармезаном, прикрасьте хрусткими гілочками шавлії, полийте оливковою олією.

7dach.ru

Перед подачею прикрасьте суп натертим сиром і гілочками шавлії

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