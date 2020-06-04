Натали Портман поделилась рецептом простого и вкусного салата. Видео

Актриса Натали Портман в своем Instagram-аккаунте поделилась рецептом простого и вкусного салата из свеклы и картофеля.

"Это один из самых простых рецептов. Если вы сохраните жидкость после приготовления свеклы, сможете использовать ее в качестве натуральной косметики для детей", – заявляет Натали.

По словам актрисы, во время съемок фильма "Леон" визажист не захотела наносить настоящий макияж, поскольку ей на тот момент было всего лишь 11 лет. Из-за этого она выбрала свекольный сок в качестве румян и помады.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с рецептом легкого и вкусного салата от Натали Портман.

Ингредиенты:

Свекла

Картофель

Цельнозерновая горчица

Лук-шалот

Корнишоны

Оливковое масло

Винный уксус

Приготовление:

В двух разных кастрюлях отварить свеклу и картофель.

Нарезать их в форме кубиков и переложить в миску.

Отдельно сделать заправку – смешать в банке 1 столовую ложку цельнозерновой горчицы, лук-шалот, нарезанные корнишоны (1-3 столовые ложки), немного красного винного уксуса и оливкового масла, а затем добавить в миску со свеклой и картофелем.

Как сообщал OBOZREVATEL, кинза положительно влияет на процессы пищеварения, иммунитет, работу желчного пузыря, печени и щитовидной железы.

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