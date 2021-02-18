Штучний інтелект визначив ідеальний рецепт млинців

Маша Сердюк FoodOboz 11:15, 18.02.2021 Оновлено: 12:25, 18.02.2021

Британські вчені порівняли найпопулярніші рецепти млинців з інтернету і за допомогою програми штучного інтелекту Monolith вивели найкращий спосіб приготування.

Так, інженери з Імперського коледжу Лондона вивчили більше 800 рецептів "млинців в американському стилі" (тобто панкейків), пише видання Daily Mail. Фахівці брали рецепти з великою кількістю відгуків – як позитивних, так і негативних. Це необхідно було зробити, щоб навчити штучний інтелект передбачати, з якої кількості інгредієнтів вийдуть найніжніші та найповітряніші млинці.

"У підсумку ми отримали набір даних з 31 рецепта з достатньою кількістю відгуків, щоб навчити модель передбачати результат", – говорять вчені.

Після цього Monolith провів сотні тисяч обчислень, розбитих на три етапи: інгредієнти, процес змішування і смаження. У підсумку штучний інтелект видав пропорції, які, на його думку, є ідеальними:

  • 210 г борошна;

  • 2 яйця;

  • 256 мл молока;

  • 25 г вершкового масла;

  • 48 г цукру;

  • 14 г розпушувача;

  • 6 г солі.

З такого набору продуктів виходять ідеальні "млинці в американському стилі". Вчені відзначають, що сухі інгредієнти необхідно змішувати окремо від мокрих, і лише потім з'єднувати обидві маси.

Також Monolith дає ще кілька порад з приготування найідеальніших млинців.

  • Не мішайте тісто занадто довго: це може призвести до того, що млинці вийдуть пружними, а не повітряними.

  • Щойно змішаєте всі інгредієнти, тісто можна виливати на сковороду.

  • Пательню необхідно попередньо змастити олією.

  • Сковорідка має бути нагрітою до середньої температури – це якщо мова йде про електричну плиту. Для газової плити сковорідку потрібно нагрівати зовсім трохи.

  • Щойно нижня сторона підпечеться, а верхня покриється пухирцями, млинець потрібно перевернути.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про млинці з усіх світу: різновид цієї страви в тому чи іншому вигляді можна знайти у будь-якого народу, який використовує борошно.

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