Искусственный интеллект вычислил идеальный рецепт блинов

Британские ученые сравнили самые популярные рецепты блинов из интернета и с помощью программы искусственного интеллекта Monolith вывели самый лучший способ приготовления.

Так, инженеры из Имперского колледжа Лондона изучили более 800 рецептов "Блинов в американском стиле" (то есть панкейков), пишет издание Daily Mail. Специалисты брали рецепты с большим количеством отзывов – как положительных, так и отрицательных. Это необходимо было сделать, чтобы обучить искусственный интеллект предсказывать, из какого количества ингредиентов получатся самые нежные и воздушные блины.

"В итоге мы получили набор данных из 31 рецепта с достаточным количеством отзывов, чтобы обучить модель предсказывать результат", – говорят ученые.

После этого Monolith провел сотни тысяч вычислений, разбитых на три этапа: ингредиенты, процесс смешивания и жарка. В итоге ИИ выдал пропорции, которые, по его мнению, являются идеальными:

210 г муки;

2 яйца;

256 мл молока;

25 г сливочного масла;

48 г сахара;

14 г разрыхлителя;

6 г соли.

Из такого набора продуктов получаются идеальные "блины в американском стиле". Ученые отмечают, что сухие ингредиенты нужно смешивать отдельно от мокрых, и только потом соединять две массы.

Также Monolith дает еще несколько советов по приготовлению самых идеальных блинов.

Не мешайте тесто слишком долго: это может привести к тому, что блины получатся упругими, а не воздушными.

Как только смешаете все ингредиенты, тесто можно выливать на сковороду.

Сковороду нужно предварительно смазать маслом.

Сковорода должна быть нагретой до средней температуры – это если речь идет об электрической плите. Для газовой плиты сковородку нужно нагревать совсем чуть-чуть.

Как только нижняя сторона начинает подрумяниваться, а верхняя покроется пузырями, блин нужно перевернуть.

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