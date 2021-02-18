Искусственный интеллект вычислил идеальный рецепт блинов

Маша Сердюк FoodOboz 11:15, 18.02.2021 Обновлено: 12:25, 18.02.2021

Британские ученые сравнили самые популярные рецепты блинов из интернета и с помощью программы искусственного интеллекта Monolith вывели самый лучший способ приготовления.

Так, инженеры из Имперского колледжа Лондона изучили более 800 рецептов "Блинов в американском стиле" (то есть панкейков), пишет издание Daily Mail. Специалисты брали рецепты с большим количеством отзывов – как положительных, так и отрицательных. Это необходимо было сделать, чтобы обучить искусственный интеллект предсказывать, из какого количества ингредиентов получатся самые нежные и воздушные блины.

"В итоге мы получили набор данных из 31 рецепта с достаточным количеством отзывов, чтобы обучить модель предсказывать результат", – говорят ученые.

После этого Monolith провел сотни тысяч вычислений, разбитых на три этапа: ингредиенты, процесс смешивания и жарка. В итоге ИИ выдал пропорции, которые, по его мнению, являются идеальными:

  • 210 г муки;

  • 2 яйца;

  • 256 мл молока;

  • 25 г сливочного масла;

  • 48 г сахара;

  • 14 г разрыхлителя;

  • 6 г соли.

Из такого набора продуктов получаются идеальные "блины в американском стиле". Ученые отмечают, что сухие ингредиенты нужно смешивать отдельно от мокрых, и только потом соединять две массы.

Также Monolith дает еще несколько советов по приготовлению самых идеальных блинов.

  • Не мешайте тесто слишком долго: это может привести к тому, что блины получатся упругими, а не воздушными.

  • Как только смешаете все ингредиенты, тесто можно выливать на сковороду.

  • Сковороду нужно предварительно смазать маслом.

  • Сковорода должна быть нагретой до средней температуры – это если речь идет об электрической плите. Для газовой плиты сковородку нужно нагревать совсем чуть-чуть.

  • Как только нижняя сторона начинает подрумяниваться, а верхняя покроется пузырями, блин нужно перевернуть.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о блинах со всех мира: разновидность этого блюда в том или ином виде можно найти у любого народа, который использует муку.

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